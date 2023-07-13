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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Немає жодних сумнівів, що Україна вступить до НАТО після війни – Остін

Ллойд Остін
Фото: Getty Images

Глава Пентагону Ллойд Остін не сумнівається в тому, що Україна вступить до НАТО після закінчення війни з Росією.

Про це він заявив в інтерв’ю CNN у Вільнюсі після саміту в литовській столиці.

– Ми чули, що майже кожна країна говорила про це, – сказав Остін, наголосивши водночас,  що “ще є над чим працювати”, щоб привести українську техніку і підготовку до стандартів блоку.

За його словами, ця робота триває вже зараз, проте “потрібно зробити ще більше для того, щоб Україна мала повний набір засобів і можливостей”.

На саміті НАТО, який проходив у Вільнюсі 11-12 липня, Україна не отримала прямого запрошення до блоку.

Було оголошено про військову підтримку України, створення Ради Україна-НАТО та скасування ПДЧ – одного з етапів на шляху до членства.

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Джерело: CNN
Війна в Україні, Ллойд Остін, Пентагон, Саміт НАТО, США-Україна, Україна-НАТО
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На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.

Василь Саф’янюк
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