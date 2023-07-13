Немає жодних сумнівів, що Україна вступить до НАТО після війни – Остін
Глава Пентагону Ллойд Остін не сумнівається в тому, що Україна вступить до НАТО після закінчення війни з Росією.
Про це він заявив в інтерв’ю CNN у Вільнюсі після саміту в литовській столиці.
– Ми чули, що майже кожна країна говорила про це, – сказав Остін, наголосивши водночас, що “ще є над чим працювати”, щоб привести українську техніку і підготовку до стандартів блоку.
За його словами, ця робота триває вже зараз, проте “потрібно зробити ще більше для того, щоб Україна мала повний набір засобів і можливостей”.
На саміті НАТО, який проходив у Вільнюсі 11-12 липня, Україна не отримала прямого запрошення до блоку.
Було оголошено про військову підтримку України, створення Ради Україна-НАТО та скасування ПДЧ – одного з етапів на шляху до членства.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк