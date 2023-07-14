Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
Филигранная работа ПВО – Хмельницкая ОВА об уничтожении ракеты над областью
Срочно
Ночная атака на Киев: двое из четырех пострадавших – в больнице
Срочно
Взрыв неизвестного военного объекта в Запорожье: пострадало уже 18 человек, среди них — 6 детей
Лидеры НАТО попросили Зеленского “остыть” из-за твита накануне саммита в Вильнюсе — Bloomberg
Повез семью в лес на чернику: на Житомирщине мужчина наехал на мину
Мир
Валентина Чорна, редактор ленты

Путин назвал условия для продления зерновой сделки

зерно
Фото: Depositphotos

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что продлит зерновую сделку тогда, когда будут выполнены обещания, которые давались России ранее.

По его словам, на сегодня не выполнено ни одного пункта в рамках “зерновой сделки”, связанного с российскими интересами.

Одно из условий — подключение Россельхозбанка к SWIFT. Это, как сказал диктатор, связано с движением денег при оплате российской продукции.

Также Путин упомянул договоренности о логистике, страховании и “другие моменты”.

Диктатор заявил, что пока не видел нового письма генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, которое было ему отправлено с предложениями по Черноморской зерновой инициативе.

— Но мы в контакте с сотрудниками ООН. Я повторяю, что они искренне стремятся к тому, чтобы западные страны выполнили взятые на себя обязательства, но у них пока ничего не получается, — сказал Путин.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш предложил Путину продлить зерновую сделку в обмен на подключение дочерней компании Россельхозбанка к международной платежной системе SWIFT.

Читайте также
В Турции хотят продлить зерновое соглашение еще на три месяца
Реджеп Таїп Ердоган

Источник: Интерфакс
Владимир Путин, Росія, Черноморская зерновая инициатива
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В российском Курчатово прогремели взрывы: в городе расположена Курская АЭС
Путин назвал условия для продления зерновой сделки
Депортация, рабство, пытки и интервью под дулом пистолета: AP рассказало о жизни украинцев в оккупации
російські окупанти
Мятеж Пригожина привел к чисткам в армии РФ из-за недостатка доверия – WSJ
ПВК Вагнер
Россия и Беларусь не получат приглашение от МОК на Олимпиаду-2024
Олімпіада у Парижі
В армии РФ паника и бардак? Куда исчез Суровикин, что с Пригожиным и о чем говорит отставка Попова
попов суровікін
Видео
Главное препятствие к вступлению в ЕС: что не так с е-декларациями чиновников

В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

Василий Сафьянюк
Сквозь боль и слезы: двухлетняя Лиза из Бахмута учится заново ходить
Путин назвал условия для продления зерновой сделки
Подшивать теперь не придется! Вскоре начнется отшив одежды для женщин-военных
Путин назвал условия для продления зерновой сделки
Власть помогать не спешит: одесситы самостоятельно восстанавливают здания после удара РФ
Путин назвал условия для продления зерновой сделки
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (12.07.2023)
Путин назвал условия для продления зерновой сделки
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь