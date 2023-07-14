Путин назвал условия для продления зерновой сделки

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что продлит зерновую сделку тогда, когда будут выполнены обещания, которые давались России ранее.

По его словам, на сегодня не выполнено ни одного пункта в рамках “зерновой сделки”, связанного с российскими интересами.

Одно из условий — подключение Россельхозбанка к SWIFT. Это, как сказал диктатор, связано с движением денег при оплате российской продукции.

Также Путин упомянул договоренности о логистике, страховании и “другие моменты”.

Диктатор заявил, что пока не видел нового письма генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, которое было ему отправлено с предложениями по Черноморской зерновой инициативе.

— Но мы в контакте с сотрудниками ООН. Я повторяю, что они искренне стремятся к тому, чтобы западные страны выполнили взятые на себя обязательства, но у них пока ничего не получается, — сказал Путин.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш предложил Путину продлить зерновую сделку в обмен на подключение дочерней компании Россельхозбанка к международной платежной системе SWIFT.

Источник : Интерфакс

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