ООН предлагает доступ к SWIFT для российского банка в обмен на продление зерновой сделки — СМИ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил президенту России Владимиру Путину продлить зерновое соглашение в обмен на подключение дочерней компании Россельхозбанка к международной платежной системе SWIFT.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Россия пригрозила расторгнуть сделку по транспортировке украинского зерна Черным морем, срок которой истекает в понедельник, из-за невыполнения ряда требований, в том числе и по отправке российского зерна и удобрений за рубеж. В настоящее время два последних судна досрочно загружаются в порту Одессы.

Одним из ключевых требований Москвы является подключение российского Россельхозбанка к международной платежной системе SWIFT. Европейский Союз его отключил в июне 2022 года. В мае представитель ЕС заявил, что Евросоюз не собирается подключать российские банки к SWIFT.

Однако ЕС рассматривает возможность подключения к SWIFT дочерней компании Россельхозбанка, чтобы обеспечить возможность проведения операций с зерном и удобрениями, сообщили три источника, знакомые с ходом обсуждения.

В Еврокомиссии эти заявления пока не прокомментировали.

Гутерриш предложил продолжить вывоз украинского зерна по Черному морю в течение нескольких месяцев, что даст ЕС время для подключения дочерней компании Россельхозбанка к SWIFT.

Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что сделка позволит устранить препятствия, влияющие на финансовые операции через Россельхозбанк и одновременно обеспечит продолжение экспорта украинского зерна.

Напомним, что в июле 2022 года ООН и Турция выступили посредниками в реализации Черноморской зерновой инициативы. Чтобы убедить Россию согласиться на сделку, был подписан трехлетний меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым представители ООН согласились помочь России наладить экспорт продовольствия и удобрений на внешние рынки.

Стоит отметить, российский экспорт продовольствия и удобрений не подпадает под западные санкции, введенные с началом войны в Украине. Но Москва утверждает, что есть значительные ограничения на проведение платежей, логистику и страхование.

Источник : Reuters

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