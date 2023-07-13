ООН предлагает доступ к SWIFT для российского банка в обмен на продление зерновой сделки — СМИ
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил президенту России Владимиру Путину продлить зерновое соглашение в обмен на подключение дочерней компании Россельхозбанка к международной платежной системе SWIFT.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Россия пригрозила расторгнуть сделку по транспортировке украинского зерна Черным морем, срок которой истекает в понедельник, из-за невыполнения ряда требований, в том числе и по отправке российского зерна и удобрений за рубеж. В настоящее время два последних судна досрочно загружаются в порту Одессы.
Одним из ключевых требований Москвы является подключение российского Россельхозбанка к международной платежной системе SWIFT. Европейский Союз его отключил в июне 2022 года. В мае представитель ЕС заявил, что Евросоюз не собирается подключать российские банки к SWIFT.
Однако ЕС рассматривает возможность подключения к SWIFT дочерней компании Россельхозбанка, чтобы обеспечить возможность проведения операций с зерном и удобрениями, сообщили три источника, знакомые с ходом обсуждения.
В Еврокомиссии эти заявления пока не прокомментировали.
Гутерриш предложил продолжить вывоз украинского зерна по Черному морю в течение нескольких месяцев, что даст ЕС время для подключения дочерней компании Россельхозбанка к SWIFT.
Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что сделка позволит устранить препятствия, влияющие на финансовые операции через Россельхозбанк и одновременно обеспечит продолжение экспорта украинского зерна.
Напомним, что в июле 2022 года ООН и Турция выступили посредниками в реализации Черноморской зерновой инициативы. Чтобы убедить Россию согласиться на сделку, был подписан трехлетний меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым представители ООН согласились помочь России наладить экспорт продовольствия и удобрений на внешние рынки.
Стоит отметить, российский экспорт продовольствия и удобрений не подпадает под западные санкции, введенные с началом войны в Украине. Но Москва утверждает, что есть значительные ограничения на проведение платежей, логистику и страхование.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк