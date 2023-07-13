Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
Филигранная работа ПВО – Хмельницкая ОВА об уничтожении ракеты над областью
Срочно
Ночная атака на Киев: двое из четырех пострадавших – в больнице
Срочно
Взрыв неизвестного военного объекта в Запорожье: пострадало уже 18 человек, среди них — 6 детей
Срочно
Ударили по объекту инфраструктуры: россияне ночью запустили по Николаеву баллистические ракеты
Повез семью в лес на чернику: на Житомирщине мужчина наехал на мину
Мир
Марта Бондаренко, редактор ленты

ООН предлагает доступ к SWIFT для российского банка в обмен на продление зерновой сделки — СМИ

зерно
Фото: Pixabay

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил президенту России Владимиру Путину продлить зерновое соглашение в обмен на подключение дочерней компании Россельхозбанка к международной платежной системе SWIFT.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Россия пригрозила расторгнуть сделку по транспортировке украинского зерна Черным морем, срок которой истекает в понедельник, из-за невыполнения ряда требований, в том числе и по отправке российского зерна и удобрений за рубеж. В настоящее время два последних судна досрочно загружаются в порту Одессы.

Одним из ключевых требований Москвы является подключение российского Россельхозбанка к международной платежной системе SWIFT. Европейский Союз его отключил в июне 2022 года. В мае представитель ЕС заявил, что Евросоюз не собирается подключать российские банки к SWIFT.

Однако ЕС рассматривает возможность подключения к SWIFT дочерней компании Россельхозбанка, чтобы обеспечить возможность проведения операций с зерном и удобрениями, сообщили три источника, знакомые с ходом обсуждения.

Читайте также
Чтобы сохранить зерновую сделку. ЕС может снять санкции с российского банка — FT
зерновий коридор зерно

В Еврокомиссии эти заявления пока не прокомментировали.

Гутерриш предложил продолжить вывоз украинского зерна по Черному морю в течение нескольких месяцев, что даст ЕС время для подключения дочерней компании Россельхозбанка к SWIFT.

Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что сделка позволит устранить препятствия, влияющие на финансовые операции через Россельхозбанк и одновременно обеспечит продолжение экспорта украинского зерна.

Напомним, что в июле 2022 года ООН и Турция выступили посредниками в реализации Черноморской зерновой инициативы. Чтобы убедить Россию согласиться на сделку, был подписан трехлетний меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым представители ООН согласились помочь России наладить экспорт продовольствия и удобрений на внешние рынки.

Стоит отметить, российский экспорт продовольствия и удобрений не подпадает под западные санкции, введенные с началом войны в Украине. Но Москва утверждает, что есть значительные ограничения на проведение платежей, логистику и страхование.

Читайте также
Британия не уверена в продолжении зерновой сделки, но хочет быть проводником прогресса — посол в ООН
ООН предлагает доступ к SWIFT для российского банка в обмен на продление зерновой сделки — СМИ

Источник: Reuters
Война в Украине, Владимир Путин, Зерно, Черноморская зерновая инициатива
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Важно победить до саммита в Вашингтоне: когда Украина получит приглашение в НАТО
Україна-НАТО
Рада разрешила силовикам сбивать дроны-нарушители воздушного пространства Украины
ООН предлагает доступ к SWIFT для российского банка в обмен на продление зерновой сделки — СМИ
Россияне обстреляли Орехов и села Запорожской области: есть погибший и раненые
ООН предлагает доступ к SWIFT для российского банка в обмен на продление зерновой сделки — СМИ
Неудачная шутка или предупреждение: что стоит за словами Уоллеса об Amazon относительно передачи оружия
Бен Воллес
Украина уже получила кассетные боеприпасы от США — Тарнавский
Снаряди, боєприпаси
Видео
Главное препятствие к вступлению в ЕС: что не так с е-декларациями чиновников

В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

Василий Сафьянюк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (12.07.2023)
ООН предлагает доступ к SWIFT для российского банка в обмен на продление зерновой сделки — СМИ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 17:00 (12.07.2023)
ООН предлагает доступ к SWIFT для российского банка в обмен на продление зерновой сделки — СМИ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (12.07.2023)
ООН предлагает доступ к SWIFT для российского банка в обмен на продление зерновой сделки — СМИ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (12.07.2023)
ООН предлагает доступ к SWIFT для российского банка в обмен на продление зерновой сделки — СМИ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь