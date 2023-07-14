Шольц не виключає, що колись ще поговорить з Путіним

Розмова з президентом Росії Володимиром Путіним можлива, але терміни поки не визначені.

Про це заявив на пресконференції у Берліні канцлер Німеччини Олаф Шольц, відповідаючи на запитання про те, чи планує він ще колись поговорити з російським диктатором.

Водночас він назвав Путіна людиною, яка “витерла ноги” об міжнародне право.

Наприкінці травня 2023 року Олаф Шольц говорив, що не виключає відновлення своїх контактів із російським диктатором Володимиром Путіним “в належний час”, коли для такої розмови з’являться умови.

За його словами, остання телефонна розмова з Путіним відбулася 2 грудня 2022 року. Тоді канцлер Німеччини засудив російські авіаудари по цивільній інфраструктурі в Україні та наголосив на рішучості Берліна підтримувати Київ у забезпеченні її обороноздатності від агресії РФ.

Джерело : Укрінформ

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