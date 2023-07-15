Путин не переживет Украину: Блинкен назвал самый быстрый способ завершить войну

Очень мощный пакет поддержки от стран НАТО и гарантии безопасности для Украины на много лет вперед докажут российскому диктатору Владимиру Путину, что он не дождется усталости Запада от помощи Киеву, и это “самый быстрый способ завершить эту войну”.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Индонезии на саммите по безопасности стран Юго-Восточной Азии.

По его мнению, укрепление украинской обороны избавит Путина от иллюзий, что он каким-то образом может “пережить Украину и десятки стран”, которые ее поддерживают в защите свободы и будущего.

— И это, наверное, самый быстрый способ довести эту войну до конца, потому что пока Путин будет верить, что он может просто продолжать это бесконечно, несмотря на ужасные потери, которые понесла Россия… Вред, который он нанес собственной стране, является чрезвычайным… Столько людей убито на поле боя в мясорубке, которую создал сам Путин, — сказал Блинкен.

По его словам, сейчас вопрос в том, где и как закончится эта война, но эти решения должна принимать Украина.

— Никто так не хочет быстрого окончания войны, как украинский народ, — подытожил американский дипломат.

Источник : Голос Америки

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