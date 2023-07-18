Будет объявлением войны России — президент ЮАР об аресте Путина
Президент Южной Африки Сирил Рамафоса заявил, что арест российского диктатора Владимира Путина, если он поедет в ЮАР на саммит БРИКС в августе, станет объявлением войны России.
Об этом он сказал в Высоком суде города Гаутенг, сообщает местное СМИ News24.
— Это было бы безрассудным, неконституционным и незаконным использованием полномочий, предоставленных правительству, объявить войну России путем ареста президента Путина, — заявил Рамафоса суду.
Сообщается, что Рамафоса не хотел, чтобы общественность узнала об этом заявлении, чтобы сохранить конфиденциальность в коммуникации с Международным уголовным судом. С этим утверждением не согласился Высокий суд.
По его словам, было бы “несовместимо с конституцией” рисковать вступлением в войну с РФ.
Рамафоса аргументировал, что по конституции должен защищать национальный суверенитет, мир и безопасность государства, а также защищать и реализовывать права его граждан.
Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина в марте 2023 года. Также выдан ордер на арест уполномоченного РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Их обвиняют в преступной и насильственной депортации украинских детей в Россию.
Диктатора могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский устав МУС. Путин может принять участие в саммите БРИКС в августе 2023 года. Парламентская оппозиция ЮАР хочет юридически обязать власти арестовать Путина.
Источник: News24
Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.Оксана Лотоцкая