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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Будет объявлением войны России — президент ЮАР об аресте Путина

президент ПАР Сиріл Рамафоса
Фото: Depositphotos

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса заявил, что арест российского диктатора Владимира Путина, если он поедет в ЮАР на саммит БРИКС в августе, станет объявлением войны России.

Об этом он сказал в Высоком суде города Гаутенг, сообщает местное СМИ News24.

— Это было бы безрассудным, неконституционным и незаконным использованием полномочий, предоставленных правительству, объявить войну России путем ареста президента Путина, — заявил Рамафоса суду.

Сообщается, что Рамафоса не хотел, чтобы общественность узнала об этом заявлении, чтобы сохранить конфиденциальность в коммуникации с Международным уголовным судом. С этим утверждением не согласился Высокий суд.

По его словам, было бы “несовместимо с конституцией” рисковать вступлением в войну с РФ.

Рамафоса аргументировал, что по конституции должен защищать национальный суверенитет, мир и безопасность государства, а также защищать и реализовывать права его граждан.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина в марте 2023 года. Также выдан ордер на арест уполномоченного РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Их обвиняют в преступной и насильственной депортации украинских детей в Россию.

Диктатора могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский устав МУС. Путин может принять участие в саммите БРИКС в августе 2023 года. Парламентская оппозиция ЮАР хочет юридически обязать власти арестовать Путина.

Источник: News24

Африка, Владимир Путин, МКС
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