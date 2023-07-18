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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Буде оголошенням війни Росії – президент ПАР про арешт Путіна

президент ПАР Сиріл Рамафоса
Фото: Depositphotos

Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса заявив, що арешт російського диктатора Володимира Путіна, якщо він поїде до ПАР на саміт БРІКС у серпні, стане оголошенням війни Росії.

Про це він сказав у Високому суді міста Гаутенг, повідомляє місцеве ЗМІ News24.

— Це було б безрозсудним, неконституційним і незаконним використанням повноважень, наданих уряду, оголосити війну Росії шляхом арешту президента Путіна, — заявив Рамафоса суду.

Повідомляється, що Рамафоса не хотів, аби громадськість дізналась про цю заяву, щоб зберегти конфіденційність у комунікації з Міжнародним кримінальним судом. Із цим твердженням не погодився Високий суд.

За його словами, було б “несумісно з конституцією” ризикувати вступом у війну з РФ.

Рамафоса аргументував, що за конституцією має захищати національний суверенітет, мир і безпеку держави, а також захищати та реалізовувати права її громадян.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна у березні 2023 року. Також видано ордер на арешт уповноваженого РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової. Їх звинувачують у злочинній та насильній депортації українських дітей в Росію.

Диктатора можуть арештувати на території 123 країн, які ратифікували Римський статут МКС. Путін може взяти участь у саміті БРІКС у серпні 2023 року. Парламентська опозиція ПАР хоче юридично зобов’язати владу заарештувати Путіна.

Джерело: News24

Африка, Володимир Путін, МКС
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