Зроблено в Ірландії: у Миколаєві на уламках збитого дрона знайшли іноземний карбюратор
Миколаїв уночі атакували ударні дрони-камікадзе типу Shahed-136/131. На одному з них помітили іноземний карбюратор двигуна іранського безпілотника, на якому було написано Made in Ireland (зроблено в Ірландії – переклад з англійської мови).
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, який оприлюднив фотографії карбюратора двигуна з ворожого дрона. Він закликав партнерів і союзників посилити санкції.
– Карбюратор, як і ще сотні деталей, зроблені у країнах Заходу та Азії. Часто росіяни затирають серійні номери в іноземних компонентах. На другому фото видно деталь із затертим серійним номером, – зазначив очільник Офісу президента.
За його словами, РФ багато років купувала іноземні технологічні продукти, однак нині це не може продовжуватися. Країна-агресор використовує ці компоненти для вбивства людей, тероризму та геноциду.
Єрмак переконаний, що нині замало обмежень, якщо у нових Shahed та ракетах встановлюються західні чи азійські комплектувальні деталі. Він стверджує, що Україна вказує партнерам на наявні деталі та проводить роботу з іншими державами.
Матеуш Ляховський – польський воєнний кореспондент. Він приїхав до України у перші дні повномасштабного вторгнення як волонтер. Про побачене писав у соцмережах, згодом налагодив співпрацю з польськими редакціями.Наталя Жуковська