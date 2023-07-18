Зроблено в Ірландії: у Миколаєві на уламках збитого дрона знайшли іноземний карбюратор

Миколаїв уночі атакували ударні дрони-камікадзе типу Shahed-136/131. На одному з них помітили іноземний карбюратор двигуна іранського безпілотника, на якому було написано Made in Ireland (зроблено в Ірландії – переклад з англійської мови).

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, який оприлюднив фотографії карбюратора двигуна з ворожого дрона. Він закликав партнерів і союзників посилити санкції.

– Карбюратор, як і ще сотні деталей, зроблені у країнах Заходу та Азії. Часто росіяни затирають серійні номери в іноземних компонентах. На другому фото видно деталь із затертим серійним номером, – зазначив очільник Офісу президента.

За його словами, РФ багато років купувала іноземні технологічні продукти, однак нині це не може продовжуватися. Країна-агресор використовує ці компоненти для вбивства людей, тероризму та геноциду.

Єрмак переконаний, що нині замало обмежень, якщо у нових Shahed та ракетах встановлюються західні чи азійські комплектувальні деталі. Він стверджує, що Україна вказує партнерам на наявні деталі та проводить роботу з іншими державами.

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