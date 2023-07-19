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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Жара 45°C и переполненные больницы: в Италии, Франции и Испании побиты температурные рекорды

спека в Італії
Фото: Getty Images

Во Франции, Италии и Испании зафиксировали температурные рекорды.

Температура воздуха на юге Франции во вторник поднялась до самого высокого за всю историю метеонаблюдений уровня.

Как сообщила французская метеорологическая служба, в департаменте Арьеж воздух впервые за историю наблюдений прогрелся до 40,6°C. Рекордная температура зафиксирована и в Рено на Корсике — 38,3°C.

В Италии также фиксируют рекорды. В Риме 19 июля побит установленный в июне прошлого года рекорд в 40,7°C. Так, температура воздуха достигла 41,8°C.

На Сицилии зафиксирована температура около 41°C, а на Сардинии — максимальная температура 45°C.

По сообщениям The Guardian, в больницах по всей Италии резко возросло количество людей, которые обращаются за неотложной помощью из-за заболеваний, связанных с жарой, поскольку волна жары продолжает охватывать страну.

В некоторых больницах сообщили об увеличении на 20-25% количества пациентов, поступающих в отделения неотложной помощи с обезвоживанием или другими заболеваниями, вызванными чрезмерным воздействием жары.

В течение последних 24 часов в Неаполе в одну из больниц за неотложной помощью обратился 231 пациент. Это эквивалентно одному пациенту каждые 6 минут и самое большое ежедневное число со времен пандемии коронавируса в 2020 году.

Среди госпитализированных 2% находились в тяжелом состоянии, 38% — в среднетяжелом.

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Согласно европейским СМИ, в испанской Каталонии также установлен температурный рекорд. Температура воздуха поднялась выше 45°C. Предыдущий рекорд, который зафиксировали в июне 2019 года, был 43,8°C.

Испания, Италия, Жара, Франция
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