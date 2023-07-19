Спека 45°C та переповнені лікарні: в Італії, Франції та Іспанії побито температурні рекорди

У Франції, Італії та Іспанії зафіксували температурні рекорди.

Температура повітря на півдні Франції у вівторок піднялася до найвищого за всю історію метеоспостережень рівня.

Як повідомила французька метеорологічна служба, у департаменті Ар’єж повітря вперше за історію спостережень прогрілося до 40,6°C. Рекордну температуру зафіксовано і у Рено на Корсиці – 38,3°C.

В Італії також фіксують рекорди. У Римі 19 липня побито встановлений у червні минулого року рекорд у 40,7°C. Так, температура повітря досягла 41,8°C.

На Сицилії температура зафіксована близько 41°C, а на Сардинії – максимальна температура 45°C.

За повідомленнями The Guardian, у лікарнях по всій Італії різко зросла кількість людей, які звертаються за невідкладною допомогою через захворювання, пов’язані зі спекою, оскільки хвиля спеки продовжує охоплювати країну.

У деяких лікарнях повідомили про збільшення на 20-25% кількості пацієнтів, які надходять до відділень невідкладної допомоги зі зневодненням або іншими захворюваннями, спричиненими надмірним впливом спеки.

Протягом останніх 24 годин у Неаполі до однієї з лікарень за невідкладною допомогою звернувся 231 пацієнт. Це еквівалентно одному пацієнту кожні 6 хвилин і найбільше щоденне число з часів пандемії коронавірусу у 2020 році.

Серед госпіталізованих 2% перебували у важкому стані, 38% – у середньоважкому.

Згідно з європейськими ЗМІ, в іспанській Каталонії також встановлено температурний рекорд. Температура повітря піднялася вище 45°C. Попередній рекорд, який зафіксували у червні 2019 року, був 43,8°C.

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