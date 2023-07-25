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Юлия Захарченко, редактор ленты

Мы готовы экспортировать почти все: еврокомиссар о перевозке украинского зерна

зерно
Фото: Pixabay

Европейский Союз готов экспортировать почти всю украинскую сельскохозяйственную продукцию через так называемые коридоры солидарности после выхода Российской Федерации из Черноморской зерновой инициативы.

Об этом заявил европейский комиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский в комментарии иностранным журналистам.

— Мы готовы экспортировать практически все. Это около 4 млн тонн масличных культур и зерновых в месяц. И мы достигли этого объема в ноябре прошлого года, — сказал еврокомиссар.

Войцеховский обратил внимание, что до выхода России из Черноморского зернового соглашения 60% украинского экспорта поставляли через коридоры солидарности, однако 40% зерна направлялось через Черное море.

Стоит отметить, что эти коридоры солидарности позволяют перевозить товары через страны ЕС баржами, железной дорогой, автомобильным транспортом или внутренними водными путями.

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Источник: Sky News
Європейський Союз, Война в Украине, Зерно, Украина-ЕС, Черное море, Черноморская зерновая инициатива
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