Мы готовы экспортировать почти все: еврокомиссар о перевозке украинского зерна

Европейский Союз готов экспортировать почти всю украинскую сельскохозяйственную продукцию через так называемые коридоры солидарности после выхода Российской Федерации из Черноморской зерновой инициативы.

Об этом заявил европейский комиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский в комментарии иностранным журналистам.

— Мы готовы экспортировать практически все. Это около 4 млн тонн масличных культур и зерновых в месяц. И мы достигли этого объема в ноябре прошлого года, — сказал еврокомиссар.

Войцеховский обратил внимание, что до выхода России из Черноморского зернового соглашения 60% украинского экспорта поставляли через коридоры солидарности, однако 40% зерна направлялось через Черное море.

Стоит отметить, что эти коридоры солидарности позволяют перевозить товары через страны ЕС баржами, железной дорогой, автомобильным транспортом или внутренними водными путями.

Источник : Sky News

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