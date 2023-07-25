Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Прошел медкомиссию, но не захотел служить: как суд наказал уклониста
Сейчас РФ делает все, чтобы разделить нас: защитница Мариуполя о скандале с сериалом за 33 млн грн
В Москве беспилотники поразили два здания
Били палками за “Слава Украине!” и оставляли без еды: как украинские дети “отдыхают” в лагерях РФ
Ночь в Крыму была громкой: взрывы слышали в нескольких местах
Мир
Юлия Захарченко, редактор ленты

Истребители F-16 помогут Украине победить шантаж РФ в экспорте зерна морем — МИД

Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Когда Воздушные силы ВСУ получат западные многофункциональные истребители F-16, тогда Украина перестанет зависеть от шантажа РФ в вопросе экспорта украинского зерна для мирового рынка.

Так сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью иностранным журналистам.

— Чем быстрее мы их получим, тем быстрее сможем запустить новый коридор. Он будет защищен, работать без каких-либо препятствий. Тонны украинского зерна планируют доставить на мировые рынки, что приведет к стабилизации цен и поможет людям избежать голода, — подчеркнул глава МИД.

Кулеба считает, что важнейшим следствием станет тот факт, что РФ больше не сможет шантажировать мир голодом.

В то же время глава МИД считает, что требования стран Европейского Союза продлить ограничения на импорт украинского зерна после 15 сентября неприемлемы.

— Одна из причин, почему РФ уничтожает зерновую инфраструктуру — она хочет спровоцировать дополнительное напряжение между Украиной и соседями. Нам не нужно играть на руку Путину. Мы тесно сотрудничаем с партнерами, чтобы избежать ситуации, когда Путин будет потирать руки и смеяться, — считает Кулеба.

Читайте также
ГУР перехватило секретный доклад для Путина, как РФ срывала зерновую сделку
Истребители F-16 помогут Украине победить шантаж РФ в экспорте зерна морем — МИД

Источник: France24
Європейський Союз, Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Дмитрий Кулеба, Зерно, Літаки, МЗС України, Черноморская зерновая инициатива
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Шпионила за авиацией ВСУ: на Черниговщине задержали российскую агентку
Истребители F-16 помогут Украине победить шантаж РФ в экспорте зерна морем — МИД
Взорванные склады боеприпасов в Крыму россияне, вероятно, прятали от HIMARS – эксперт
Истребители F-16 помогут Украине победить шантаж РФ в экспорте зерна морем — МИД
Обсудили планы: Сырский посетил бригады, которые воюют на сложных направлениях
Олександр Сирський
РФ может перекрыть альтернативные зерновые маршруты – NYT
зерновий коридор зерно
ВСУ уже используют кассетные боеприпасы вблизи Бахмута — Череватый
Сергій Череватий
Видео
После тяжелого ранения вернулся на фронт: история боевых медиков с передовой

Ангелина – боевой медик с позывным Мышь и его коллега Денис на псевдо Ангел служат в 72 бригаде. Прошедшей весной не пустила захватчиков в Киев. И вот уже год держит выжженный Угледар.

Татьяна Наконечная
Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина
Истребители F-16 помогут Украине победить шантаж РФ в экспорте зерна морем — МИД
Роковая ошибка Запада: почему Украина уже 20 лет пытается попасть в НАТО
Истребители F-16 помогут Украине победить шантаж РФ в экспорте зерна морем — МИД
Цены на жилье во Львове превышают столичные: как купить квартиру не за все деньги мира
Истребители F-16 помогут Украине победить шантаж РФ в экспорте зерна морем — МИД
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (25.07.2023)
Истребители F-16 помогут Украине победить шантаж РФ в экспорте зерна морем — МИД
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь