Истребители F-16 помогут Украине победить шантаж РФ в экспорте зерна морем — МИД

Когда Воздушные силы ВСУ получат западные многофункциональные истребители F-16, тогда Украина перестанет зависеть от шантажа РФ в вопросе экспорта украинского зерна для мирового рынка.

Так сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью иностранным журналистам.

— Чем быстрее мы их получим, тем быстрее сможем запустить новый коридор. Он будет защищен, работать без каких-либо препятствий. Тонны украинского зерна планируют доставить на мировые рынки, что приведет к стабилизации цен и поможет людям избежать голода, — подчеркнул глава МИД.

Кулеба считает, что важнейшим следствием станет тот факт, что РФ больше не сможет шантажировать мир голодом.

В то же время глава МИД считает, что требования стран Европейского Союза продлить ограничения на импорт украинского зерна после 15 сентября неприемлемы.

— Одна из причин, почему РФ уничтожает зерновую инфраструктуру — она хочет спровоцировать дополнительное напряжение между Украиной и соседями. Нам не нужно играть на руку Путину. Мы тесно сотрудничаем с партнерами, чтобы избежать ситуации, когда Путин будет потирать руки и смеяться, — считает Кулеба.

Источник : France24

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