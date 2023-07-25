Ми готові експортувати майже все: єврокомісар про перевезення українського зерна

Європейський Союз готовий експортувати майже всю українську сільськогосподарську продукцію через так звані коридори солідарності після виходу Російської Федерації з Чорноморської зернової ініціативи.

Про це заявив європейський комісар із питань сільського господарства Януш Войцеховський у коментарі іноземним журналістам.

– Ми готові експортувати практично все. Це близько 4 млн тонн олійних культур і зернових на місяць. І ми досягли цього обсягу в листопаді минулого року, – сказав єврокомісар.

Войцеховський звернув увагу, що до виходу Росії з Чорноморської зернової угоди 60% українського експорту постачали через коридори солідарності, однак 40% збіжжя прямувало через Чорне море.

Варто зазначити, що ці коридори солідарності дозволяють перевозити товари через країни ЄС баржами, залізницею, автомобільним транспортом або внутрішніми водними шляхами.

Джерело : Sky News

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