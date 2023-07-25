Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Пройшов медкомісію, але не захотів служити: як суд покарав ухилянта
Зараз РФ робить все, щоб розділити нас: захисниця Маріуполя про скандал з серіалом за 33 млн грн
У Москві безпілотники вразили дві будівлі
Били палицями за “Слава Україні!” та лишали без їжі: як українські діти “відпочивають” у таборах РФ
Ніч у Криму була гучною: вибухи чули в кількох місцях
Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Ми готові експортувати майже все: єврокомісар про перевезення українського зерна

зерно
Фото: Pixabay

Європейський Союз готовий експортувати майже всю українську сільськогосподарську продукцію через так звані коридори солідарності після виходу Російської Федерації з Чорноморської зернової ініціативи.

Про це заявив європейський комісар із питань сільського господарства Януш Войцеховський у коментарі іноземним журналістам.

– Ми готові експортувати практично все. Це близько 4 млн тонн олійних культур і зернових на місяць. І ми досягли цього обсягу в листопаді минулого року, – сказав єврокомісар.

Войцеховський звернув увагу, що до виходу Росії з Чорноморської зернової угоди 60% українського експорту постачали через коридори солідарності, однак 40% збіжжя прямувало через Чорне море.

Варто зазначити, що ці коридори солідарності дозволяють перевозити товари через країни ЄС баржами, залізницею, автомобільним транспортом або внутрішніми водними шляхами.

Читайте також
Винищувачі F-16 допоможуть Україні перемогти шантаж РФ в експорті зерна морем – МЗС
Дмитро Кулеба

Джерело: Sky News
Європейський Союз, Війна в Україні, Зерно, Україна-ЄС, Чорне море, Чорноморська зернова ініціатива
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Суд взяв під варту ексвійськкома Одещини Борисова
Ми готові експортувати майже все: єврокомісар про перевезення українського зерна
Світ все ще оговтується від вторгнення РФ: МВФ очікує ріст глобальної економіки на 3% у 2023
МВФ
Йдеться про тисячі: Данілов заявив, що кількість “вагнерівців” у Білорусі зросла
Ми готові експортувати майже все: єврокомісар про перевезення українського зерна
В ООН спростували брехню Росії, що теракт в Оленівці стався через удар HIMARS
акція після теракту росіян в Оленівці
Німецький концерн Rheinmetall передасть Україні ще дві системи ППО Skynex
система ППО Skynex
Відео
Суспільство
Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина

На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.

Христина Величанська
Після тяжкого поранення повернувся на фронт: історія бойових медиків з передової
Ми готові експортувати майже все: єврокомісар про перевезення українського зерна
Фатальна помилка Заходу: чому Україна вже 20 років намагається потрапити в НАТО
Ми готові експортувати майже все: єврокомісар про перевезення українського зерна
Ціни на житло у Львові перевищують столичні: як придбати квартиру не за всі гроші світу
Ми готові експортувати майже все: єврокомісар про перевезення українського зерна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (25.07.2023)
Ми готові експортувати майже все: єврокомісар про перевезення українського зерна
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь