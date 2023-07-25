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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Винищувачі F-16 допоможуть Україні перемогти шантаж РФ в експорті зерна морем – МЗС

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Коли Повітряні сили ЗСУ отримають західні багатофункціональні винищувачі F-16, тоді Україна не залежатиме від шантажу РФ щодо експорту українського збіжжя для світового ринку.

Так сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю іноземним журналістам.

– Чим швидше ми їх отримаємо, тим швидше зможемо запустити новий коридор. Він буде захищеним, працюватиме без жодних перешкод. Тонни українського зерна планують доставити на світові ринки, що призведе до стабілізації цін і допоможе людям уникнути голоду, – наголосив глава МЗС.

Кулеба вважає, що найважливішим наслідком стане той факт, що РФ більше не зможе шантажувати світ голодом.

Водночас очільник МЗС вважає, що вимоги країн Європейського Союзу продовжити обмеження на імпорт українського збіжжя після 15 вересня є неприйнятними.

– Однією з причин, чому РФ знищує зернову інфраструктуру, є те, що вона хоче спровокувати додаткове напруження між Україною та сусідами. Нам не потрібно грати на руку Путіну. Ми тісно співпрацюємо з партнерами, щоб уникнути ситуації, коли Путін потиратиме руки й сміятиметься, – вважає Кулеба.

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Винищувачі F-16 допоможуть Україні перемогти шантаж РФ в експорті зерна морем – МЗС

Джерело: France24
Європейський Союз, Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Дмитро Кулеба, Зерно, Літаки, МЗС України, Чорноморська зернова ініціатива
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