Это жестокое лето, наступила эра глобального кипения: июль побьет рекорд по жаре

Июль 2023 года станет самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Необходимо принять срочные меры для борьбы с климатическими изменениями, чтобы избежать катастрофы.

Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

— Сегодня Всемирная метеорологическая служба и европейская организация Copernicus опубликовали официальные данные, которые подтверждают, что июль 2023 года станет самым жарким месяцем в мировой истории, — сказал он.

Гутерриш отметил, что июль побьет исторические рекорды по температурным показателям, даже несмотря на то что в ближайшие дни ожидается похолодание.

— Согласно данным, которые были опубликованы сегодня, в июле 2023 года метеорологи наблюдали три самые жаркие недели за всю историю и зафиксировали самую высокую температуру воды в океане за июльский период, — добавил он.

Генсек ООН также заявил о последствиях аномальной жары.

— Детей сносят муссонные дожди, семьи бегут от пожаров, рабочие теряют сознание от палящей жары. Для огромных частей Северной Америки, Азии, Африки и Европы — это жестокое лето. Для планеты это катастрофа, — подчеркнул он.

По словам Гутерриша, “эра глобального потепления завершилась, наступила эра глобального кипения”.

Генсек ООН призвал мировых лидеров немедленно принять меры для борьбы с климатическими изменениями, чтобы избежать еще более трагических последствий.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.