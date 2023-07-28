Байден готовит запрос в Сенат о выделении дополнительной помощи Украине — Politico
Президент США Джо Байден до конца лета направит Сенату запрос о выделении дополнительной помощи Украине.
Об этом пишет Politico со ссылкой на главу отдела оборонных ассигнований, сенатора Джона Тестера (демократ от штата Монтана). Он заявил, что Байден, вероятно, направит запрос в августе.
— Я думаю, что в следующем месяце мы можем ожидать дополнительную информацию об Украине от администрации, — сказал сенатор.
Как отмечает Politico, комментарии Тестера свидетельствуют о двухпартийной поддержке Украины в Сенате.
— Мы собираемся покинуть город, и мы не придумали плана продолжения финансирования Украины. Надеюсь, когда мы вернемся, мы это исправим, — заявил ранее республиканец Линдси Грэм.
Недавно США выделили новый пакет военной помощи для Украины на $400 млн.
Помощь содержит боеприпасы для систем Patriot, NASAMS, бронетранспортеры, ракеты, дроны и многое другое.
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская