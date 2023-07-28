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Байден готовит запрос в Сенат о выделении дополнительной помощи Украине — Politico

Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден до конца лета направит Сенату запрос о выделении дополнительной помощи Украине.

Об этом пишет Politico со ссылкой на главу отдела оборонных ассигнований, сенатора Джона Тестера (демократ от штата Монтана). Он заявил, что Байден, вероятно, направит запрос в августе.

— Я думаю, что в следующем месяце мы можем ожидать дополнительную информацию об Украине от администрации, — сказал сенатор.

Как отмечает Politico, комментарии Тестера свидетельствуют о двухпартийной поддержке Украины в Сенате.

— Мы собираемся покинуть город, и мы не придумали плана продолжения финансирования Украины. Надеюсь, когда мы вернемся, мы это исправим, — заявил ранее республиканец Линдси Грэм.

Недавно США выделили новый пакет военной помощи для Украины на $400 млн.

Помощь содержит боеприпасы для систем Patriot, NASAMS, бронетранспортеры, ракеты, дроны и многое другое.

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Агентство США з міжнародного розвитку

Война в Украине, Джо Байден, США
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