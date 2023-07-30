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Не обращайте внимания на нытье: Подоляк о заявлениях Путина о “переговорах с Украиной”

Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Миру пора признать, что заявления российского диктатора Владимира Путина не имеют значения, не влияют на глобальные процессы, не определяют ход событий.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его мнению, Путин не является сегодня лицом, чьи высказывания содержат хотя бы часть правды.

— Его уровень — выпрашивать “переговоры хоть с кем-то по Украине” и рассказывать небылицы о “выводе оккупационной группировки из Киевской области по просьбе”, — считает Подоляк.

По словам советника руководителя Офиса президента, миру не стоит обращать внимание на нытье Путина, тогда удалось бы многие проблемы решить оперативно.

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Война в Украине, Владимир Путин, Михаил Подоляк, Офис президента, Росія, Україна-Росія
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