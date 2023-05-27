Молитва за Україну та контрнаступ ЗСУ: хакери зламали сайт резиденції патріарха РПЦ Кирила

Офіційний сайт резиденції патріарха РПЦ Кирила у Передєлкіно зламали хакери.

На головній сторінці патріаршого Подвір’я розмістили молитву та тексти на підтримку контрнаступу Збройних сил України.

Крім того на початку програється відеоролик з молитвою за визволення України перед контрнаступом, який раніше опублікували Генштаб та командувач ЗСУ Валерій Залужний.

Текст молитви розміщено українською мовою під назвою Молитва за контрнаступ.

— Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, ти єдиний твориш чудеса. Поглянь в милості та милосерді на смирення рабів твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас: бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам Боже, спасителю наш, і визволи нас, заради слави імені твого, і нехай на нас справдяться слова, сказані Мойсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас. Слава Україні!

Нижче на сторінці розміщена інформація про Збройні сили України, а також написано: Ми віримо у ЗСУ! Перемога буде за Україною поруч із знімками українських захисників на танках та авіації.

Далі розміщена ще одна молитва, але цього разу за Україну. Вона повторює слова з відеоролика, розміщеного Генштабом.

В кінці головної сторінки сайту його користувачам пропонують підтримати ЗСУ, а поруч із картою, де саме розташована резиденція Кирила, розміщено ще один банер з українськими військовими, прапором та підписом: Віримо в Україну! Віримо в ЗСУ!

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