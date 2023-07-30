Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В санатории возле Трускавца девочка выстрелила в голову 10-летнему мальчику: что известно
Наша независимость закаляется в войне: историки о важности Дня украинской государственности
Срочно
Россия атаковала ракетами многоэтажку в Днепре, девять пострадавших
Это меня убило, я кричала от боли: Харлан высказалась о дисквалификации и поблагодарила за поддержку
В РФ заявляют об атаке беспилотников на Москву: что известно
Мир
Татьяна Забожко, редактор ленты

Война уже россиян “касается” – Игнат о прилете беспилотников в Москву

Юрій Ігнат

После регулярных взрывов в РФ говорить о “спокойствии в российской глубинке” не приходится.

Так ночные прилеты беспилотников в Москве 30 июля прокомментировал в эфире национального телемарафона Єдині новини спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– Разве это впервые такое? В России всегда что-то летает, и в Москве в частности. Тех, кто говорил, что их война “не касается”, уже касается, – заметил Юрий Игнат.

Из-за того, что в России “прилетает”, и “прилетает” громко, людей в РФ охватывают панические настроения.

– Как бы российские власти не хотели закрыть на это глаза и сообщить, что они все сбили, что-то долетает. Поэтому говорить о “спокойствии в российской глубинке” уже не приходится. Они (россияне, – Ред.) получили то, что хотели, – отметил спикер командования Воздушных сил.

Теперь, добавляет Юрий Игнат, “славные” российские силы противовоздушной обороны попали в ситуацию, когда не могут справиться с беспилотниками.

Потому что БпЛА, хоть и не является скоростной целью, и виден на радаре, уничтожить непросто.

Напомним, что атака беспилотников на Москву 30 июля стала уже третьей за неделю.

В начале рабочей недели мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об ударах двух дронов по двум нежилым зданиям столицы.

Как уточнили тогда в экстренных службах, один беспилотник попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева, а обломки второго повредили крышу здания Центрального военного оркестра МО РФ, что возле здания Министерства обороны РФ в центре Москвы.

В конце рабочей недели Собянин пожаловался на новую атаку беспилотника.

Представители Минобороны РФ якобы дрон уничтожили.

А уже в выходные, в ночь на воскресенье, столицу РФ атаковали якобы три БпЛА.

Один дрон силы противовоздушной обороны, как сообщается, уничтожили в воздухе над территорией Одинцовского района Московской области.

Еще два беспилотника, как утверждают в Минобороны РФ, подавили средствами радиоэлектронной борьбы, поэтому дроны, потеряв управление, упали на территории комплекса нежилых построек Москва-Сити.

Заметим, что для защиты воздушного пространства над Москвой россияне еще в январе установили на крыше штаб-квартиры Минобороны РФ зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 522-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Юрий Игнат

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Москва, Повітряні сили України, Російська агресія, Росія, РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Дым над расположением оккупантов: что известно о работе партизан в Мариуполе
Вибухи в Маріуполі 29 липня 2023
Двое погибших и уже 20 раненых: что известно об ударе по Сумам
Война уже россиян “касается” – Игнат о прилете беспилотников в Москву
Оккупанты усилили атаки Марьинки. В бой бросают заключенных из отряда Шторм-Z
російські окупанти
ВСУ провели наступательные операции на трех участках фронта и продвинулись вперед — ISW
Бої на фронті
Сохранят ли вагнеровцы свою боевую эффективность – объяснение разведки Британии
База ПВК Вагнера в Білорусі
Видео
Многие ребята погибли на глазах, потому что стекли кровью: воспоминания очевидцев теракта в Оленовке

Факты ICTV нашли азовцев, которые в ночь теракта в Оленовке находились в бараке. В годовщину трагедии они рассказали, какой ужас пережили.

Кристина Величанская
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (30.07.2023)
Война уже россиян “касается” – Игнат о прилете беспилотников в Москву
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:00 (30.07.2023)
Война уже россиян “касается” – Игнат о прилете беспилотников в Москву
День Украинской Государственности: что это за праздник и почему злит россиян
Людина з прапором України
Держат фронт возле Донецка: 59 ОМПБр показала уникальное антидроновое оружие
Война уже россиян “касается” – Игнат о прилете беспилотников в Москву
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь