Война уже россиян “касается” – Игнат о прилете беспилотников в Москву
После регулярных взрывов в РФ говорить о “спокойствии в российской глубинке” не приходится.
Так ночные прилеты беспилотников в Москве 30 июля прокомментировал в эфире национального телемарафона Єдині новини спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
– Разве это впервые такое? В России всегда что-то летает, и в Москве в частности. Тех, кто говорил, что их война “не касается”, уже касается, – заметил Юрий Игнат.
Из-за того, что в России “прилетает”, и “прилетает” громко, людей в РФ охватывают панические настроения.
– Как бы российские власти не хотели закрыть на это глаза и сообщить, что они все сбили, что-то долетает. Поэтому говорить о “спокойствии в российской глубинке” уже не приходится. Они (россияне, – Ред.) получили то, что хотели, – отметил спикер командования Воздушных сил.
Теперь, добавляет Юрий Игнат, “славные” российские силы противовоздушной обороны попали в ситуацию, когда не могут справиться с беспилотниками.
Потому что БпЛА, хоть и не является скоростной целью, и виден на радаре, уничтожить непросто.
Напомним, что атака беспилотников на Москву 30 июля стала уже третьей за неделю.
В начале рабочей недели мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об ударах двух дронов по двум нежилым зданиям столицы.
Как уточнили тогда в экстренных службах, один беспилотник попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева, а обломки второго повредили крышу здания Центрального военного оркестра МО РФ, что возле здания Министерства обороны РФ в центре Москвы.
В конце рабочей недели Собянин пожаловался на новую атаку беспилотника.
Представители Минобороны РФ якобы дрон уничтожили.
А уже в выходные, в ночь на воскресенье, столицу РФ атаковали якобы три БпЛА.
Один дрон силы противовоздушной обороны, как сообщается, уничтожили в воздухе над территорией Одинцовского района Московской области.
Еще два беспилотника, как утверждают в Минобороны РФ, подавили средствами радиоэлектронной борьбы, поэтому дроны, потеряв управление, упали на территории комплекса нежилых построек Москва-Сити.
Заметим, что для защиты воздушного пространства над Москвой россияне еще в январе установили на крыше штаб-квартиры Минобороны РФ зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.
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Фото: Юрий Игнат