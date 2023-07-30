Війна вже росіян “стосується” – Ігнат про приліт безпілотників у Москву

Після регулярних вибухів у РФ говорити про “спокій у російській глибинці” не доводиться.

Так нічні прильоти безпілотників у Москву 30 липня прокоментував в ефірі національного телемарафону Єдині новини речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Хіба це вперше таке? У Росії завжди щось літає, і в Москві зокрема. Тих, хто говорив, що війна їх “не стосується”, уже стосується, – зауважив Юрій Ігнат.

Через те, що в Росії “прилітає”, і “прилітає” гучно, людей у РФ охоплюють панічні настрої.

– Хоч би як російська влада хотіла заплющити на це очі й повідомити, що вони все збили, щось таки прилітає. Тому говорити про “спокій у російській глибинці” вже не доводиться. Вони (росіяни, – Ред.) отримали те, що хотіли, – зазначив речник Повітряних сил.

Тож тепер, додає Юрій Ігнат, “славнозвісні” російські сили протиповітряної оборони потрапили в ситуацію, коли не можуть впоратись із безпілотниками.

Бо БпЛА, хоч і не є швидкісною ціллю, і видні на радарі, знищити їх непросто.

Нагадаємо, що атака безпілотників на Москву 30 липня стала вже третьою за тиждень.

На початку робочого тижня мер Москви Сергій Собянін повідомляв про удари двох дронів по двох нежитлових будівлях столиці.

Як уточнили тоді в екстрених службах, один безпілотник влучив у висотку бізнес-центру на вулиці Лихачова, а уламки другого пошкодили дах будівлі Центрального військового оркестру МО РФ, що неподалік будівлі Міністерства оборони РФ у центрі Москви.

Наприкінці робочого тижня Собянін поскаржився на нову атаку безпілотника.

Представники Міноборони РФ буцімто дрон знищили.

А вже у вихідні, вночі проти неділі, столицю РФ буцімто атакували три БпЛА.

Один дрон протиповітряна оборона нібито знищила в повітрі над територією Одинцовського району Московської області.

Ще два безпілотники, як стверджують у Міноборони РФ, придушили засобами радіоелектронної боротьби, тому дрони, втративши управління, впали на території комплексу нежитлових будівель Москва-Сіті.

Зауважимо, що для захисту повітряного простору над Москвою росіяни ще в січні встановили на даху штаб-квартири Міноборони РФ зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 522-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Юрій Ігнат

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