Китай помогает России обходить санкции и предоставляет военные технологии — разведка США

Китай помогает России избегать западных санкций и, вероятно, предоставляет Москве военные технологии и технологии двойного назначения для использования в Украине.

Об этом, по сообщению агентства Reuters, говорится в обнародованном в четверг незасекреченном докладе американской разведки.

Оценку Офиса директора национальной разведки обнародовал в четверг Постоянный комитет по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США.

Официальный Пекин неоднократно отрицал отправку военной техники в Россию с момента с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

— КНР предоставляет некоторые технологии двойного назначения, которые московские военные используют для продолжения войны в Украине, несмотря на международную границу санкций и экспортного контроля, — говорится в отчете ODNI.

Согласно отчету, таможенные записи демонстрируют, что государственные оборонные компании КНР отправляют навигационное оборудование, технологии глушения и детали истребителей в

российским государственным оборонным компаниям, находящимся под санкциями.

В нем также говорится о том, что Китай стал “еще более критически важным партнером” России после того, как Москва вторглась в Украину в прошлом году.

В разведке отмечают, что Китай и Россия увеличили долю двусторонней торговли в китайской валюте юань, а финансовые учреждения обеих стран расширяют использование внутренних

финансовые учреждения обеих стран расширяют использование внутренних платежных систем.

Также в отчете указывается, что Китай увеличил импорт российского энергетического экспорта, в том числе нефти и газа, перенаправленных из Европы.

В отчете добавляется: “Разведывательному сообществу не хватает достаточной информации, чтобы оценить, намеренно ли Пекин препятствует проверкам конечного использования газа, проводимым правительством США в рамках экспортного контроля за конечным использованием американской экспортной продукции, включая интервью и расследования в КНР”.

Ранее в этом месяце главный дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн заявил, что Китай поставляет в Россию товары, которые могут быть использованы как военное оборудование, хотя и не в массовом масштабе.

Американские чиновники ранее выражали беспокойство по поводу поставок “оборудования двойного назначения” из Китая в Россию. Однако они неоднократно заявляли, что пока не видят доказательств передачи летальной помощи для использования Россией на поле боя.

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