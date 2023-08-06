Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ввімкнули гімн РФ та сирену: у Чехії офіціанти познущалися з українок
90% чоловіків України будуть воювати – боєць ЗСУ
Терміново
У районі Керченського мосту пролунали вибухи: перед цим там зупинили рух авто
Терміново
РФ завдала удару керованою авіабомбою по центру переливання крові у Харківській області
Російського туриста відлупцювали стільцями у готелі у Туреччині
Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ треба ставити на місце: Данілов про зрив Чорноморської зернової ініціативи

Олексій Данілов
Фото: УНІАН

Російську Федерацію необхідно ставити на місце, оскільки країна-агресор схожа на колоса на глиняних ногах.

Так секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував можливу реакцію Заходу на вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи та блокування судноплавства у Чорному морі.

– Росія – так званий колос на глиняних ногах. Нічого там лячного немає, його просто треба ставити на місце, – заявив секретар РНБО.

На думку Данілова, НАТО та Заходу не потрібно замовчувати блокування Росією Чорноморської зернової ініціативи, інакше у світі відбудеться біда. Він навів приклад з Африканським континентом, де РФ разом з партнерами захопила все більше держав під вплив Кремля.

Секретар РНБО зазначив, що цивілізований світ вже вивчив уроки 2008 року з Грузією та 2014 року з Україною. Проте РФ тоді не понесла жодної відповідальності, а кожна відповідальна людина має бути покарана за скоєне зло, вважає Данілов.

Читайте також
Росія не зупиниться: Кулеба після ракетної атаки РФ звернувся до світової спільноти
Дмитро Кулеба

Джерело: Українське радіо

Війна в Україні, Зерно, Олексій Данілов, РНБО, Росія, Чорне море, Чорноморська зернова ініціатива
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Ракетні атаки РФ по Запоріжжю і Хмельницькій області: 529-й день війни
РФ треба ставити на місце: Данілов про зрив Чорноморської зернової ініціативи
РФ атакує дронами Shahed Вінницьку область – ОВА
РФ треба ставити на місце: Данілов про зрив Чорноморської зернової ініціативи
Вибито вікна в автовокзалі та інших приміщеннях: Хмельницька ОВА про наслідки ракетної атаки РФ
РФ треба ставити на місце: Данілов про зрив Чорноморської зернової ініціативи
Росія не зупиниться: Кулеба після ракетної атаки РФ звернувся до світової спільноти
Дмитро Кулеба
Відео
Чому Росія активізувала удари по Півдню України ракетами Онікс і що це за зброя

Що відомо про протикорабельну ракету Онікс і чому почастішали атаки цією зброєю по портових містах України.

Алла Чиж, Ілля Нежигай
Окопи на пляжі: туристичний сезон в Криму безповоротно зіпсований
РФ треба ставити на місце: Данілов про зрив Чорноморської зернової ініціативи
Набирали воду з моря та калюж: неймовірний порятунок священника ПЦУ та родини з Маріуполя
РФ треба ставити на місце: Данілов про зрив Чорноморської зернової ініціативи
З Батьківщини-матері зняли радянські символи: скульптура готова до встановлення тризуба
Монумент Батьківщина-мати
Удар по Кривому Рогу: як зі зруйнованого будинку рятувалися люди
РФ треба ставити на місце: Данілов про зрив Чорноморської зернової ініціативи
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь