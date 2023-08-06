РФ треба ставити на місце: Данілов про зрив Чорноморської зернової ініціативи

Російську Федерацію необхідно ставити на місце, оскільки країна-агресор схожа на колоса на глиняних ногах.

Так секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував можливу реакцію Заходу на вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи та блокування судноплавства у Чорному морі.

– Росія – так званий колос на глиняних ногах. Нічого там лячного немає, його просто треба ставити на місце, – заявив секретар РНБО.

На думку Данілова, НАТО та Заходу не потрібно замовчувати блокування Росією Чорноморської зернової ініціативи, інакше у світі відбудеться біда. Він навів приклад з Африканським континентом, де РФ разом з партнерами захопила все більше держав під вплив Кремля.

Секретар РНБО зазначив, що цивілізований світ вже вивчив уроки 2008 року з Грузією та 2014 року з Україною. Проте РФ тоді не понесла жодної відповідальності, а кожна відповідальна людина має бути покарана за скоєне зло, вважає Данілов.

Джерело: Українське радіо

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.