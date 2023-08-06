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Россия не остановится: Кулеба после ракетной атаки РФ обратился к мировому сообществу

Дмитро Кулеба
Фото: УНИАН

Россия не остановится обстреливать Украину, пока мир ее не остановит.

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя сегодняшнюю массированную ракетную атаку РФ.

— В эту субботу Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. Россия не остановится, пока ее не остановят. Мировое сообщество должно сосредоточиться на установлении справедливого и прочного мира: вооружить Украину, в частности F-16, чтобы закрыть небо, и ввести украинскую формулу мира, — подчеркнул Кулеба.

Напомним, сегодня днем российские войска совершили массированную ракетную атаку по Украине.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, оккупанты били по Мотор Сичи и Хмельницкой области.

В Запорожье, где расположена штаб-квартира компании Мотор Сич, зафиксировано попадание. Последствия разрушений еще устанавливаются.

Также во время атаки взрывы раздавались в Житомирской и Киевской областях.

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Война в Украине, Дмитрий Кулеба, Ракетные удары России, Російська агресія
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