Россия не остановится: Кулеба после ракетной атаки РФ обратился к мировому сообществу
Россия не остановится обстреливать Украину, пока мир ее не остановит.
Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя сегодняшнюю массированную ракетную атаку РФ.
— В эту субботу Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. Россия не остановится, пока ее не остановят. Мировое сообщество должно сосредоточиться на установлении справедливого и прочного мира: вооружить Украину, в частности F-16, чтобы закрыть небо, и ввести украинскую формулу мира, — подчеркнул Кулеба.
Напомним, сегодня днем российские войска совершили массированную ракетную атаку по Украине.
Как сообщил президент Владимир Зеленский, оккупанты били по Мотор Сичи и Хмельницкой области.
В Запорожье, где расположена штаб-квартира компании Мотор Сич, зафиксировано попадание. Последствия разрушений еще устанавливаются.
Также во время атаки взрывы раздавались в Житомирской и Киевской областях.