Не хочуть відтягувати історію з Кримом на 10 років: політолог про саміт у Джидді

Гарантії безпеки передбачають той факт, що непорушність кордонів будь-якої держави є в пріоритеті. Росія ж наполягає на тому, щоб поділити Україну та забрати собі під контроль назовсім тимчасово окуповані території.

Про це заявив керівник Центру громадської аналітики Вежа Валерій Клочок в ефірі національного інформаційного телемарафону.

– Зі сторони Росії прозвучала дуже неприваблива заява, вона не нова, Пєсков заявив, що вони хотіли б залишити контроль за регіонами, які вони вже взяли, можна сказати “засунули” до себе в Конституцію. Такі сигнали лунають давно, мовляв, давайте трохи поділимо Україну, щось візьмемо собі під контроль.

Присутність ООН на саміті в Саудівській Аравії, хоча ця інституція дещо себе не виправдовує, згідно з тими завданнями, які вона мала б виконувати, але це означає, що країни, які там були присутні, зокрема, Південно-Східної Азії, Африки, хай лише дві, але все ж таки Близького Сходу, наполягають на тому, що непорушність кордонів будь-якої країни є в пріоритеті будь-якої політики, – зазначив політолог.

За словами аналітика, держави Третього світу підтримали позицію, що необхідно вибудовувати політику так, щоб не підтримувати окупацію територій інших країн.

– Це означає, що Росія має вивести свої війська з території України. Війна не припиниться і не буде вважатися завершеною до того часу, поки війська РФ не вийдуть з території України. І країни Третього світу підтримали сьогодні позицію, що вони повинні вибудувати свою політику так, щоб не підтримувати захоплення інших територій.

Це основосполучний момент, який важливий для визначення базових речей у подальших переговорах. Якби було, мовляв, відтягнімо історію з Кримом на 10 років – ні. Такого немає. Я вважаю, що це дуже позитивний результат, – зазначив він.

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