В Гомельской области в Беларуси возводят новый палаточный городок для ЧВК Вагнера — ЦНС

В Беларуси на аэродроме Зябровка в Гомельской области начали возведение палаточного городка для боевиков ЧВК Вагнера. Там планируют разместить около 1 тыс. наемников.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

— По информации от подполья, на границе с Украиной, в населенном пункте Зябровка в Беларуси, строится новый лагерь для наемников ЧВК Вагнер. В дальнейшем планируется их использование для имитации подрывной деятельности на границе с Черниговской областью, — говорится в сообщении.

В ЦНС также предупреждают, что сохраняется высокая вероятность использования вагнеровцев для имитации деятельности в рамках поддержки информационной операции РФ и Беларуси по давлению на страны населения Европы.

Цель такой кампании — заставить страны Европы уменьшить поддержку Украины. Мол, “лишь бы на нас не напали”.

В рамках такой информационной операции на первичном этапе происходит имитация развертывания лагерей ЧВК Вагнера и вброс в информационное поле нарративов, что наемники готовы идти на ЕС.

Ранее сообщалось, что Польша может полностью закрыть государственную границу с Беларусью из-за присутствия боевиков ЧВК Вагнера на территории Беларуси.

По словам заместителя главы МИД Польши Павела Яблонского, Польша рассматривает различные шаги, необходимые для защиты территорий и граждан. Среди них — полная изоляция Беларуси и закрытие границ.

Источник: ЦНС

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