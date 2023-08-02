Вагнеровцы возводят укрепления на полигоне в Беларуси — спутниковый снимок

Наемники ЧВК Вагнера, которые находятся в Беларуси, возводят укрепления на полигоне Репище под Осиповичами.

Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на спутниковый снимок Planet Labs, сделанный 31 июля 2023 года.

Полигон Репище расположен в 15 километрах от лагеря вагнеровцев в поселке Цель.

На снимке видно, что на территории полигона ведутся активные строительные работы. В частности, продолжается строительство многочисленных укреплений, возможно, землянок.

Возле них видны объекты, похожие на легковые автомобили и светло-серые микроавтобусы УАЗ, работают бульдозеры.

29 июля Минобороны Беларуси сообщило о совместных учениях 51-й артиллерийской бригады с инструкторами ЧВК Вагнера на этом полигоне.

Сообщалось о выполнении “огневых задач с применением квадрокоптеров”.

В одном из Telegram-каналов, связанных с наемниками Вагнера, появилось видео, на котором видно строительство укрепрайона в лесу.

Землянки там оборудованы небольшими печками, поэтому лагерь может быть пригоден для проживания в холодное время года. На отдельных стоянках есть строительная техника и платформы для ее перевозки.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.