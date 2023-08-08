У Гомельській області в Білорусі зводять нове наметове містечко для ПВК Вагнера – ЦНС

У Білорусі на аеродромі Зябровка у Гомельській області розпочали зведення наметового містечка для бойовиків ПВК Вагнера. Там планують розмістити близько 1 тис. найманців.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

— За інформацією від підпілля, на кордоні з Україною, в населеному пункті Зябровка у Білорусі, будується новий табір для найманців ПВК Вагнер. Надалі планується їх використання для імітації підривної діяльності на кордоні з Чернігівською областю, – йдеться у повідомленні.

У ЦНС також попереджають, що зберігається висока ймовірність використання вагнерівців для імітації діяльності у межах підтримки інформаційної операції РФ та Білорусі з тиску на країни населення Європи.

Мета такої кампанії – змусити країни Європи зменшити підтримку України. Мовляв, “лиш би на нас не напали”.

В межах такої інформаційної операції на первинному етапі відбувається імітація розгортання таборів ПВК Вагнера та вкиду в інформаційне поле наративів, що найманці готові йти на ЄС.

Раніше повідомлялося, що Польща може повністю закрити державний кордон з Білоруссю через присутність бойовиків ПВК Вагнера на території Білорусі.

За словами заступника глави МЗС Польщі Павела Яблонського, Польща розглядає різні кроки, необхідні для захисту територій і громадян. Серед них – повна ізоляція Білорусі та закриття кордонів.

Джерело: ЦНС

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