Очень странная ситуация: ГУР о взрывах на порту в Турции и возможной причастности РФ
Необходимо изучить возможную причастность Российской Федерации во время расследования взрыва в порту на территории Турции, который произошел днем 7 августа.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального информационного телемарафона. Однако он подчеркнул, что нужно проверить всю информацию.
— Безусловно, необходимо изучить и исследовать причастность России к этим событиям. Очень странным выглядит ситуация — взрыв элеватора в Турции накануне возможного визита путинского диктатора (президента РФ Владимира Путина, — Ред.), — заявил Юсов.
Представитель ГУР отметил, что турецкая сторона намерена обсудить с российским диктатором продолжение Черноморской зерновой инициативы и вообще с РФ, которая вышла из этого соглашения.
Он обратил внимание, что после этого произошел взрыв в порту на территории Турции, и вряд ли это может быть совпадением.
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