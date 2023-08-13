В ЕС возросло количество мигрантов из Украины со статусом временной защиты

В государствах-членах Европейского Союза статус временной защиты имели более 4 млн 65,6 тыс. граждан стран, не входящих в ЕС, которые уехали из Украины после полномасштабного вторжения России. Это сведения по состоянию на 30 июня 2023 года.

Об этом сообщает Евростат. Там сравнивают, что в конце мая 2023 года количество получателей временной защиты из Украины увеличилось на 45,8 тыс. человек (на 1,1%).

В частности, наибольшим этот показатель был в Германии (увеличилось на 21,8 тыс. человек, на +2%), Чехии (более чем на 9 тыс. человек, на +2,7%), Ирландии (на 3,1 тыс. человек, +3,7%).

По информации Евростата, основные страны, которые принимают украинцы для получения временно защиты от ЕС, стали Германия (более 1,133 млн — около 23% от общего количества), Польша (более 977,7 тыс. человек — это 24%), Чехия (более 349 тыс. человек — около 9%).

Однако в четырех странах наблюдается уменьшение количества людей, которые пользуются временной защитой. Среди них: Польша (около 4,7 тыс. человек, показатель упал на 0,5%), Португалия (более 2,5 тыс. граждан, на 4%), Эстония (более 1,8 тыс. человек, на 5%), Франция (985 человек, на 1%).

Всего за второй квартал 2023 года количество получателей временной защиты из Украины увеличилось на территории Европейского Союза более чем на 154 тыс. человек (дополнительно 3,9%), а за первое полугодие — на 239 тыс. человек (еще 6,2%).

Источник: Евростат

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