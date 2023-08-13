В ЄС зросла кількість мігрантів з України зі статусом тимчасового захисту

У державах-членах Європейському Союзі статус тимчасового захисту мали понад 4 млн 65,6 тис. громадян країн, що не входять до ЄС, які поїхали з України після повномасштабного вторгнення Росії. Це відомості станом на 30 червня 2023 року.

Про це повідомляє Євростат. Там порівнюють, що наприкінці травня 2023 року кількість одержувачів тимчасового захисту з України збільшилася на 45,8 тис. людей (на 1,1%).

Зокрема, найбільшим цей показник був у Німеччині (збільшилося на 21,8 тис. людей, на +2%), Чехії (на понад 9 тис. осіб, на +2,7%), Ірландії (на 3,1 тис. людей, +3,7%).

За інформацією Євростату, основні країни, які приймають українці для отримання тимчасово захисту від ЄС, стали Німеччина (понад 1,133 млн – близько 23% від загальної кількості), Польща (понад 977,7 тис. людей – це 24%), Чехія (понад 349 тис. осіб – близько 9%).

Проте у чотирьох країнах спостерігається зменшення кількості людей, які користуються тимчасовим захистом. Серед них: Польща (близько 4,7 тис. осіб, показник впав на 0,5%), Португалія (понад 2,5 тис. громадян, на 4%), Естонія (понад 1,8 тис. осіб, на 5%), Франція (985 людей, на 1%).

Загалом за другий квартал 2023 року кількість отримувачів тимчасового захисту з України збільшилася на території Європейського Союзу на понад 154 тис. людей (додатково 3,9%), а за перше півріччя – на 239 тис. осіб (ще 6,2%).

Джерело: Євростат

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