Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
На Вінниччині під час тривоги пролунали вибухи: що відомо
В Україні дозволили виїзд за кордон ще одній категорії громадян
РФ вгатила Кинджалами по Прикарпаттю: загинула дитина
Отруїлися газами від гнилої картоплі. На Львівщині у підвалі знайшли тіла чотирьох людей
Коли втрачається статус біженця в Польщі: експерт розповів, що не можна робити
Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

В ЄС зросла кількість мігрантів з України зі статусом тимчасового захисту

В ЄС зросла кількість мігрантів з України зі статусом тимчасового захисту
Фото: Pexels

У державах-членах Європейському Союзі статус тимчасового захисту мали понад 4 млн 65,6 тис. громадян країн, що не входять до ЄС, які поїхали з України після повномасштабного вторгнення Росії. Це відомості станом на 30 червня 2023 року.

Про це повідомляє Євростат. Там порівнюють, що наприкінці травня 2023 року кількість одержувачів тимчасового захисту з України збільшилася на 45,8 тис. людей (на 1,1%).

Зокрема, найбільшим цей показник був у Німеччині (збільшилося на 21,8 тис. людей, на +2%), Чехії (на понад 9 тис. осіб, на +2,7%), Ірландії (на 3,1 тис. людей, +3,7%).

За інформацією Євростату, основні країни, які приймають українці для отримання тимчасово захисту від ЄС, стали Німеччина (понад 1,133 млн – близько 23% від загальної кількості), Польща (понад 977,7 тис. людей – це 24%), Чехія (понад 349 тис. осіб – близько 9%).

Проте у чотирьох країнах спостерігається зменшення кількості людей, які користуються тимчасовим захистом. Серед них: Польща (близько 4,7 тис. осіб, показник впав на 0,5%), Португалія (понад 2,5 тис. громадян, на 4%), Естонія (понад 1,8 тис. осіб, на 5%), Франція (985 людей, на 1%).

Загалом за другий квартал 2023 року кількість отримувачів тимчасового захисту з України збільшилася на території Європейського Союзу на понад 154 тис. людей (додатково 3,9%), а за перше півріччя – на 239 тис. осіб (ще 6,2%).

В ЄС зросла кількість мігрантів з України зі статусом тимчасового захисту

Фото: Євростат

Джерело: Євростат

Європейський Союз, Війна в Україні, Естонія, Німеччина, Польща, Португалія, Чехія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Маємо ретельно обміркувати рішення: Шольц щодо постачання Україні ракет Taurus
Олаф Шольц
Пошкоджено багатоповерхівку та авто: у Бєлгороді пролунали вибухи
Вибух
Півтора року в укритті: 16-річна Ілона про життя в окупації та як вдалося врятуватися
В ЄС зросла кількість мігрантів з України зі статусом тимчасового захисту
Чому військовим не можна користуватись звичайним мобільним телефоном
Telegram, телефон
В Україні критично не вистачає людей та техніки для розмінування – Резніков
В ЄС зросла кількість мігрантів з України зі статусом тимчасового захисту
Відео
Навчання пілотів на F-16: чому досі не почалася підготовка і хто гальмує процес

Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.

Наталя Луценко
Все вирішить Кабмін: протистояння НАФТОГАЗУ та АРМА
В ЄС зросла кількість мігрантів з України зі статусом тимчасового захисту
Відбудова енергетики: яким буде наступний опалювальний сезон
В ЄС зросла кількість мігрантів з України зі статусом тимчасового захисту
Постраждав за відданість: волонтери врятували песика з нової Каховки
В ЄС зросла кількість мігрантів з України зі статусом тимчасового захисту
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (11.08.2023)
В ЄС зросла кількість мігрантів з України зі статусом тимчасового захисту
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь