Воины Вооруженных сил Украины могут победы Россию во время контрнаступления без западных без истребителей F-16, а наличие этих самолетов не имело бы решающего влияния на ситуацию на поле боя.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на нынешних и бывших чиновников в Украине, США и Европе, а также западных оборонных аналитиков.

Аналитики отмечают, что, вероятно, без истребителей F-16 — это будет гораздо более сложный процесс. Но украинские воины смогут это сделать, утверждает генерал ВВС США в отставке, бывший командующий НАТО Филип Бридлав.

Эксперты считают, что нехватка самолетов поставила ВСУ в более невыгодное положение в противостоянии с российскими боевыми вертолетами.

В Министерстве обороны Великобритании обратили внимание, что некоторые российские самолеты оснащены противотанковыми ракетами, которые выпускают слишком далеко или низко для обхода ПВО Украины.

После потерь в начале контрнаступления Украина перешла к общевойскому подходу — артиллерийским и ракетным обстрелам для дальнейшего ослабления боеспособности России в войне на истощение, сказали аналитики NYT.

Военный эксперт по аэрокосмическим вопросам Международного института стратегических исследований в Лондоне Дуглас Барри считает, что передача Украине самолетов F-16 не сильно изменит ход ситуации на фронте, однако теоретически может помочь во время контрнаступления ВСУ.

Источник : NYT

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