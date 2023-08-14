Контрнаступ стане успішним навіть без літаків F-16: експерти пояснили тактику ЗСУ
Воїни Збройних сил України можуть перемоги Росію під час контрнаступу без західних без винищувачів F-16, а наявність цих літаків не мала б вирішального впливу на ситуацію на полі бою.
Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на нинішніх і колишніх посадовців в Україні, США і Європі, а також західних оборонних аналітиків.
Аналітики зазначають, що, ймовірно, без винищувачів F-16 – це буде набагато складніший процес. Але українські воїни зможуть це зробити, стверджує генерал ВПС США у відставці, колишній командувач НАТО Філіп Брідлав.
Експерти вважають, що нестача літаків поставила ЗСУ в невигідніше становище у протистоянні з російськими бойовими вертольотами.
У Міністерстві оборони Великої Британії звернули увагу, що деякі російські літаки оснащені протитанковими ракетами, які випускають занадто далеко або низько для обходу ППО України.
Після втрат на початку контрнаступу Україна перейшла до загальновійськового підходу – артилерійських і ракетних обстрілів для подальшого послаблення боєздатності Росії у війні на виснаження, сказали аналітики NYT.
Військовий експерт аерокосмічних питань Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Дуглас Баррі вважає, що передавання Україні літаків F-16 не дуже змінить перебіг ситуації на фронті, проте теоретично може допомогти під час контрнаступу ЗСУ.
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