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Юлия Захарченко, редактор ленты

Защита Черного моря является приоритетом для НАТО: министр обороны Болгарии объяснил, почему это важно

Україна-НАТО
Фото: Depositphotos

Защита акватории Черного моря является ключевым приоритетом для стран-членов НАТО. Именно здесь за последнее десятилетие увеличилось количество энергетических проектов, а также политическое и военное напряжение.

Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев во время речи в Высшем военно-морском училище в Варне. Он отметил, что ответственность Военно-морских сил Болгарии увеличивается с каждым днем.

— НАТО в стратегической концепции определило защиту Черного моря как приоритет. Это очень важно как для безопасности, так и для экономики, транспорта и экологии всех стран-участниц региона, — считает Тагарев.

Министр обороны Болгарии отметил, что повышение роли Черного моря также повышает роль ВМС и требует тесной интеграции с Вооруженными силами других стран-членов НАТО.

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Источник: Novinite

Болгария, Война в Украине, НАТО, Черное море, Черноморская зерновая инициатива
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