Защита Черного моря является приоритетом для НАТО: министр обороны Болгарии объяснил, почему это важно
Защита акватории Черного моря является ключевым приоритетом для стран-членов НАТО. Именно здесь за последнее десятилетие увеличилось количество энергетических проектов, а также политическое и военное напряжение.
Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев во время речи в Высшем военно-морском училище в Варне. Он отметил, что ответственность Военно-морских сил Болгарии увеличивается с каждым днем.
— НАТО в стратегической концепции определило защиту Черного моря как приоритет. Это очень важно как для безопасности, так и для экономики, транспорта и экологии всех стран-участниц региона, — считает Тагарев.
Министр обороны Болгарии отметил, что повышение роли Черного моря также повышает роль ВМС и требует тесной интеграции с Вооруженными силами других стран-членов НАТО.
Источник: Novinite
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