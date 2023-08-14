Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
На Вінниччині під час тривоги пролунали вибухи: що відомо
В Україні дозволили виїзд за кордон ще одній категорії громадян
РФ вгатила Кинджалами по Прикарпаттю: загинула дитина
Прямував з Норвегії до Туреччини: літак з пасажирами потрапив у повітряний простір України
У російському Уссурійську прорвало дамбу: затоплено десятки будинків
Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Захист Чорного моря є пріоритетом для НАТО: міністр оборони Болгарії пояснив, чому це важливо

Україна-НАТО
Фото: Depositphotos

Захист акваторії Чорного моря є ключовим пріоритетом для країн-членів НАТО. Саме тут за останнє десятиліття збільшилася кількість енергетичних проєктів, а також політична і військова напруга.

Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев під час промови у Вищому військово-морському училищі у Варні. Він зазначив, що відповідальність Військово-морських сил Болгарії збільшується з кожним днем.

– НАТО у стратегічній концепції визначило захист Чорного моря як пріоритет. Це дуже важливо як для безпеки, так і для економіки, транспорту та екології всіх країн-учасниць регіону, – вважає Тагарев.

Міністр оборони Болгарії зазначив, що підвищення ролі Чорного моря також підвищує роль ВМС та потребує тісної інтеграції зі Збройними силами інших країн-членів НАТО.

Читайте також
Секретні українські морські дрони: чому вони стануть вбивцями для Чорноморського флоту РФ
Захист Чорного моря є пріоритетом для НАТО: міністр оборони Болгарії пояснив, чому це важливо

Джерело: Novinite

Болгарія, Війна в Україні, НАТО, Чорне море, Чорноморська зернова ініціатива
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Контрнаступ стане успішним навіть без літаків F-16: експерти пояснили тактику ЗСУ
Винищувач F-16
Масований обстріл Херсонщини і удар по базі РФ у Маріуполі: 537-й день війни
Захист Чорного моря є пріоритетом для НАТО: міністр оборони Болгарії пояснив, чому це важливо
Секретні українські морські дрони: чому вони стануть вбивцями для Чорноморського флоту РФ
Захист Чорного моря є пріоритетом для НАТО: міністр оборони Болгарії пояснив, чому це важливо
Задимлення Кримського мосту та вогонь замість штабів: Зеленський про відповідь за злочини РФ
Захист Чорного моря є пріоритетом для НАТО: міністр оборони Болгарії пояснив, чому це важливо
РФ могла збрехати: що відомо про “зупинку” судна Сукра Окан, який прямував в Ізмаїл
торгове судно
Відео
Натягують протимінні сітки та ставлять спостережні пункти: Одеса готова до пляжного сезону

Показники води у нормі, а протимінні сітки вже натягують. Одеські пляжі знову готують до відкриття. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Олег Кіпер. Він пояснює, узбережжя стане доступним для людей задля оздоровлення. Щоправда, лише певні його ділянки, які відповідатимуть нормам. Однак у військовому командуванні вважають, рекреаційні зони Одещини все ще несуть чимало загроз. З цим погоджуються й екологи.

Олександра Ченкова
Все вирішить Кабмін: протистояння Нафтогазу та АРМА
Захист Чорного моря є пріоритетом для НАТО: міністр оборони Болгарії пояснив, чому це важливо
Відбудова енергетики: яким буде наступний опалювальний сезон
Захист Чорного моря є пріоритетом для НАТО: міністр оборони Болгарії пояснив, чому це важливо
Постраждав за відданість: волонтери врятували песика з нової Каховки
Захист Чорного моря є пріоритетом для НАТО: міністр оборони Болгарії пояснив, чому це важливо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (11.08.2023)
Захист Чорного моря є пріоритетом для НАТО: міністр оборони Болгарії пояснив, чому це важливо
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь