Захист Чорного моря є пріоритетом для НАТО: міністр оборони Болгарії пояснив, чому це важливо
Захист акваторії Чорного моря є ключовим пріоритетом для країн-членів НАТО. Саме тут за останнє десятиліття збільшилася кількість енергетичних проєктів, а також політична і військова напруга.
Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев під час промови у Вищому військово-морському училищі у Варні. Він зазначив, що відповідальність Військово-морських сил Болгарії збільшується з кожним днем.
– НАТО у стратегічній концепції визначило захист Чорного моря як пріоритет. Це дуже важливо як для безпеки, так і для економіки, транспорту та екології всіх країн-учасниць регіону, – вважає Тагарев.
Міністр оборони Болгарії зазначив, що підвищення ролі Чорного моря також підвищує роль ВМС та потребує тісної інтеграції зі Збройними силами інших країн-членів НАТО.
Джерело: Novinite
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