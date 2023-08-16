Блинкен призвал Конгресс оперативно выделить $24,1 млрд финансирования для Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал американский Конгресс оперативно утвердить дополнительное финансирование на $24,1 млрд для поддержки Украины в военной, экономической и гуманитарной сферах.

Об этом он заявил во вторник, 15 августа, на брифинге в Госдепартаменте США.

Он напомнил, что на следующей неделе исполнится полтора года с начала полномасштабной агрессии РФ против Украины. Все это время путинские войска бомбят школы и больницы, используют еду как оружие, похищают украинских детей, убивают мирных людей.

В то же время украинцы “демонстрируют выдающееся мужество и стойкость”.

Блинкен заверил, что Соединенные Штаты и союзники продолжат поддерживать Украину до тех пор, пока не будет обеспечен “справедливый и крепкий мир”.

– На прошлой неделе президент Байден в рамках выполнения этого обещания направил запрос в Конгресс США на $24,1 млрд для продолжения поддержки Украины в военной, экономической и гуманитарной сферах. А также чтобы помочь другим странам, ощущающим последствия российской войны… Я призываю Конгресс немедленно одобрить этот запрос о дополнительном финансировании, — подчеркнул госсекретарь США.

Блинкен напомнил, что усилия и ресурсы союзников направлены на то, чтобы помочь украинским “бороться за свои жизни, свободу и будущее”.

По словам госсекретаря, эта поддержка помогает отстаивать базовые принципы суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Это жизненно важно для международной безопасности и демонстрирует, что вторжение РФ было стратегическим провалом.

Блинкен также напомнил, что Госдепартамент США работает с Киевом над “долгосрочными обязательствами в сфере безопасности”, которые помогут Украине сдерживать возможную агрессию РФ в будущем. Речь идет о гарантиях безопасности, которые готовы предоставить нашему государству и другие страны.

Как сообщали западные СМИ, президент США Джо Байден запросил у американского Конгресса $40 млрд экстренного финансирования, которые содержат $24 млрд для Украины и других стран, пострадавших в результате войны.

Уже 30 сентября в Соединенных Штатах завершится финансовый год, а значит, и финансирование ряда программ.

14 августа США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $200 млн.

Источник: Госдепартамент США

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