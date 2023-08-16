Блинкен призвал Конгресс оперативно выделить $24,1 млрд финансирования для Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал американский Конгресс оперативно утвердить дополнительное финансирование на $24,1 млрд для поддержки Украины в военной, экономической и гуманитарной сферах.
Об этом он заявил во вторник, 15 августа, на брифинге в Госдепартаменте США.
Он напомнил, что на следующей неделе исполнится полтора года с начала полномасштабной агрессии РФ против Украины. Все это время путинские войска бомбят школы и больницы, используют еду как оружие, похищают украинских детей, убивают мирных людей.
В то же время украинцы “демонстрируют выдающееся мужество и стойкость”.
Блинкен заверил, что Соединенные Штаты и союзники продолжат поддерживать Украину до тех пор, пока не будет обеспечен “справедливый и крепкий мир”.
– На прошлой неделе президент Байден в рамках выполнения этого обещания направил запрос в Конгресс США на $24,1 млрд для продолжения поддержки Украины в военной, экономической и гуманитарной сферах. А также чтобы помочь другим странам, ощущающим последствия российской войны… Я призываю Конгресс немедленно одобрить этот запрос о дополнительном финансировании, — подчеркнул госсекретарь США.
Блинкен напомнил, что усилия и ресурсы союзников направлены на то, чтобы помочь украинским “бороться за свои жизни, свободу и будущее”.
По словам госсекретаря, эта поддержка помогает отстаивать базовые принципы суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Это жизненно важно для международной безопасности и демонстрирует, что вторжение РФ было стратегическим провалом.
Блинкен также напомнил, что Госдепартамент США работает с Киевом над “долгосрочными обязательствами в сфере безопасности”, которые помогут Украине сдерживать возможную агрессию РФ в будущем. Речь идет о гарантиях безопасности, которые готовы предоставить нашему государству и другие страны.
Как сообщали западные СМИ, президент США Джо Байден запросил у американского Конгресса $40 млрд экстренного финансирования, которые содержат $24 млрд для Украины и других стран, пострадавших в результате войны.
Уже 30 сентября в Соединенных Штатах завершится финансовый год, а значит, и финансирование ряда программ.
14 августа США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $200 млн.
Источник: Госдепартамент США
Российская армия уничтожила осенью и зимой половину украинской энергетической инфраструктуры. Это и сети, и объекты генерации разных типов. Украина потеряла почти половину энергетических объектов – это и из-за обстрелов, и из-за оккупации. Минус 78% мощностей ТЭС, 12% ГЭС, более 20% солнечной и ветровой генерации и 44 атомной.Ольга Читайло