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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

США выделяют Украине новый пакет помощи на $200 млн

Снаряди, боєприпаси
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты Америки выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму $200 млн.

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен. По его словам, поддержка включает боеприпасы для ПВО, артиллерии, противотанковые средства и оборудование для разминирования.

В новый пакет помощи от США вошли:

  • дополнительные боеприпасы для систем Patriot и HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, а также 120-мм танковые боеприпасы;
  • ракеты TOW, противотанковые комплексы Javelin и другие;
  • 37 тактических транспортных средств для перевозки оборудования;
  • 58 прицепов для водной техники;
  • более 12 млн патронов для стрелкового оружия;
  • оборудование и системы для разминирования;
  • снаряды для расчистки препятствий;
  • запчасти для ремонта техники.

— Россия начала эту войну и может закончить ее в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив свои жестокие атаки. Пока она этого не сделает, Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры будут едины с Украиной так долго, как это потребуется, — говорится в заявлении Блинкена, цитирует CNN.

Это первый пакет, в котором используются $6,2 млрд, недавно обнаруженные Пентагоном из-за бухгалтерской ошибки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 537-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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