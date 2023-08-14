США выделяют Украине новый пакет помощи на $200 млн
Соединенные Штаты Америки выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму $200 млн.
Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен. По его словам, поддержка включает боеприпасы для ПВО, артиллерии, противотанковые средства и оборудование для разминирования.
В новый пакет помощи от США вошли:
- дополнительные боеприпасы для систем Patriot и HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, а также 120-мм танковые боеприпасы;
- ракеты TOW, противотанковые комплексы Javelin и другие;
- 37 тактических транспортных средств для перевозки оборудования;
- 58 прицепов для водной техники;
- более 12 млн патронов для стрелкового оружия;
- оборудование и системы для разминирования;
- снаряды для расчистки препятствий;
- запчасти для ремонта техники.
— Россия начала эту войну и может закончить ее в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив свои жестокие атаки. Пока она этого не сделает, Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры будут едины с Украиной так долго, как это потребуется, — говорится в заявлении Блинкена, цитирует CNN.
Это первый пакет, в котором используются $6,2 млрд, недавно обнаруженные Пентагоном из-за бухгалтерской ошибки.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 537-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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