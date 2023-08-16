Швейцария присоединилась к 11 пакету санкций против РФ

Федеральный совет Швейцарии 16 августа принял решение ввести санкции против РФ в соответствии с последним, 11-м пакетом ограничений, принятых членами ЕС.

Об этом говорится в сообщении Федерального совета Швейцарии.

Страна еще в июне частично внедрила пакет санкций ЕС, внеся в свой черный список более сотни физических и юридических лиц. С вечера среды, 16 июня, вступят в силу и другие меры.

Речь идет о запрете на экспорт товаров двойного назначения и товаров, способствующих военно-техническому усилению России. Ограничения будут введены против 87 компаний, в том числе из третьих стран, которые поставляли вышеперечисленные товары в Россию.

Также расширится список товаров, на которые распространяется запрет на экспорт в РФ и транзит через нее, а также будет запрещена продажа в Россию прав интеллектуальной собственности и коммерческой тайны, связанных с подсанкционными товарами.

В финансовом секторе Швейцария расширяет запрет на продажу ценных бумаг, деноминированных в швейцарских франках или в официальной валюте государств-членов ЕС, российским гражданам и юридическим лицам.

Швейцария ранее последовательно присоединялась ко всем ограничениям, введенным Евросоюзом против РФ в связи с ее полномасштабной агрессией против Украины.

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