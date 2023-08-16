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Світ
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Швейцарія доєдналась до 11 пакету санкцій проти РФ

Швейцарія
Фото: Pixabay

Федеральна рада Швейцарії 16 серпня ухвалила рішення запровадити санкції проти РФ відповідно до останнього, 11-го пакета обмежень, ухвалених членами ЄС.

Про це йдеться у повідомленні Федеральної ради Швейцарії.

Країна ще у червні частково впровадила санкції ЄС, внісши до свого чорного списку понад сотню фізичних та юридичних осіб. Із вечора середи, 16 червня, набудуть чинності й інші заходи.

Йдеться про заборону на експорт товарів подвійного призначення та товарів, що сприяють військово-технічному посиленню Росії. Обмеження будуть запровадженні проти 87 компаній, зокрема тих, що з третіх країн, які постачали перелічені вище товари до Росії.

Також розшириться список товарів, на які поширюється заборона на експорт до РФ й транзит через неї, а також заборонятиметься продаж до Росії прав інтелектуальної власності та комерційної таємниці, пов’язаних із підсанкційними товарами.

У фінансовому секторі Швейцарія розширює заборону на продаж цінних паперів, деномінованих у швейцарських франках або в офіційній валюті держав-членів ЄС, російським громадянам та юридичним особам.

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Швейцарія раніше послідовно приєднувалась до всіх обмежень, запроваджених Євросоюзом проти РФ у зв’язку з її повномасштабною агресією проти України.

Війна в Україні, Санкції проти Росії, Швейцарія
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