Швейцарія доєдналась до 11 пакету санкцій проти РФ
Федеральна рада Швейцарії 16 серпня ухвалила рішення запровадити санкції проти РФ відповідно до останнього, 11-го пакета обмежень, ухвалених членами ЄС.
Про це йдеться у повідомленні Федеральної ради Швейцарії.
Країна ще у червні частково впровадила санкції ЄС, внісши до свого чорного списку понад сотню фізичних та юридичних осіб. Із вечора середи, 16 червня, набудуть чинності й інші заходи.
Йдеться про заборону на експорт товарів подвійного призначення та товарів, що сприяють військово-технічному посиленню Росії. Обмеження будуть запровадженні проти 87 компаній, зокрема тих, що з третіх країн, які постачали перелічені вище товари до Росії.
Також розшириться список товарів, на які поширюється заборона на експорт до РФ й транзит через неї, а також заборонятиметься продаж до Росії прав інтелектуальної власності та комерційної таємниці, пов’язаних із підсанкційними товарами.
У фінансовому секторі Швейцарія розширює заборону на продаж цінних паперів, деномінованих у швейцарських франках або в офіційній валюті держав-членів ЄС, російським громадянам та юридичним особам.
Швейцарія раніше послідовно приєднувалась до всіх обмежень, запроваджених Євросоюзом проти РФ у зв’язку з її повномасштабною агресією проти України.
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