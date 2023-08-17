Кремль запугивает ряд стран, чтобы те отказались от сотрудничества с вагнеровцами — ISW

Минобороны России может использовать форум Армия-2023 в Москве для принуждения стран к отказу от сотрудничества с ЧВК Вагнера и рекламы частных военных компаний, подконтрольных Кремлю.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Указано, что Министерство обороны России угрожает прекратить военно-техническую поддержку и поддержку в ООН, если страны продолжат использовать существующие связи с вагнеровцами.

Так, источники утверждают, что российское ведомство уже выдвинуло Буркина-Фасо такой ультиматум.

— Эти заявления не подтверждены и исходят преимущественно от источников, связанных с боевиками Вагнера, но они совпадают с предварительными оценками ISW о том, что Кремль стремится уничтожить или реструктуризировать ЧВК Вагнера в пользу подконтрольных российскому Министерству обороны частных военных формирований, — добавляют аналитики.

Ранее в Беларуси зарегистрировали компанию Группа Вагнера — как вид деятельности указано “образовательные услуги”.

Источник : ISW

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