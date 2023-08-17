Кремль залякує низку країн, щоб ті відмовились від співпраці з вагнерівцями – ISW
Міноборони Росії може використовувати форум Армія-2023 у Москві для примусу країн до відмови від співпраці з ПВК Вагнера та реклами приватних військових компаній, підконтрольних Кремлю.
Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).
Зазначено, що Міністерство оборони Росії погрожує припинити військово-технічну підтримку і підтримку в ООН, якщо країни продовжать використовувати існуючі зв’язки з вагнерівцями.
Так, джерела стверджують, що російське відомство вже висунуло Буркіна-Фасо такий ультиматум.
– Ці заяви не підтверджені і походять переважно від джерел, пов’язаних з бойовиками Вагнера, але вони збігаються з попередніми оцінками ISW про те, що Кремль прагне знищити або реструктуризувати ПВК Вагнера на користь підконтрольних російському Міністерству оборони приватних військових формувань, – додають аналітики.
Раніше у Білорусі зареєстрували компанію Група Вагнера – як вид діяльності вказано “освітні послуги”.
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко