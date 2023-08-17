Кремль залякує низку країн, щоб ті відмовились від співпраці з вагнерівцями – ISW

Міноборони Росії може використовувати форум Армія-2023 у Москві для примусу країн до відмови від співпраці з ПВК Вагнера та реклами приватних військових компаній, підконтрольних Кремлю.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначено, що Міністерство оборони Росії погрожує припинити військово-технічну підтримку і підтримку в ООН, якщо країни продовжать використовувати існуючі зв’язки з вагнерівцями.

Так, джерела стверджують, що російське відомство вже висунуло Буркіна-Фасо такий ультиматум.

– Ці заяви не підтверджені і походять переважно від джерел, пов’язаних з бойовиками Вагнера, але вони збігаються з попередніми оцінками ISW про те, що Кремль прагне знищити або реструктуризувати ПВК Вагнера на користь підконтрольних російському Міністерству оборони приватних військових формувань, – додають аналітики.

Раніше у Білорусі зареєстрували компанію Група Вагнера – як вид діяльності вказано “освітні послуги”.

Джерело : ISW

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