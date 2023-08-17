Иностранные компоненты находят не только в российских ракетах и дронах — Игнат

Россия наносит удары по Украине с помощью вооружения с иностранными компонентами. Это не только ракеты или беспилотники, но и авиация.

Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он отметил, что Украина имеет уцелевшие обломки российского вооружения, их изучают в специальных центрах исследований.

— Странам Запада, возможно, и показывали, что вот ракета, вот дрон, вот запчасть, вот фирма, которая ее делает. Но, к сожалению, продолжают эти запчасти как-то доходить до страны-оккупанта, — сказал он.

По его словам, речь идет не только о беспилотниках типа Shahed, поскольку РФ также производит ракеты и вертолеты, в частности Ка-52.

— Ну и также самолеты с конвейера сходят, там тоже нужны технологии. Россия не имеет таких технологий сегодня у себя, чтобы их создавать самой. Поэтому санкции нужно не только объявлять, но и контролировать, соблюдать и влиять на этот процесс всем вместе мировым лидерам, которые могут на это повлиять, — подчеркнул представитель Воздушных сил.

Ранее в Главном управлении разведки МО сообщили, что больше всего иностранных компонентов в российских ракетах Кинжал и Искандер.

Источник: телемарафон

Фото: Медиацентр Украина

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