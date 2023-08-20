Турция работает над возобновлением зернового соглашения. Переговоры могут пройти в Стамбуле

Переговоры по поводу новых предложений по возобновлению Черноморской зерновой инициативы могут пройти в Стамбуле.

Об этом сообщает турецкое издание Sabah.

Отмечается, что Турция продолжает пытаться возродить зерновое соглашение, которое доказало свою эффективность транспортировкой на мировые рынки почти 33 млн тонн зерна.

Как отмечает издание, мировые лидеры считают, что единственным человеком, который может решить проблему с помощью лидерской дипломатии, является президент Реджеп Эрдоган.

– Встреча Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным в конце этого месяца имеет мировое значение. Поскольку Россия приостановила действие соглашения, цены на зерно в менее развитых странах выросли на 15%, а война между Россией и Украиной начала углубляться, – говорится в сообщении.

В течение месяца после прекращения зерновой инициативы в результате бомбардировок было повреждено 220 тысяч тонн зерна, которых было достаточно, чтобы прокормить 810 тысяч человек в течение года.

Отмечается, что технические переговоры между Москвой и Киевом по активации зернового коридора могут состояться в Стамбуле.

Из 33 миллионов тонн зерна, которые Украина экспортировала на мировые рынки за время действия инициативы, 40% ушли в Европу, тогда как 12% в Африку и 5% на Ближний Восток.

Журналисты сообщают, что есть предложения по более справедливому распределению зерна, проходящего через коридор, и предоставлению приоритета бедным странам.

Турция желает, чтобы проблемы были решены и соглашение было продлено на более длительный срок.

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