Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Во Львове избили трансгендерную военную, которая приехала на похороны матери: омбудсмен отреагировал на инцидент
Срочно
Атака РФ на Чернигов. Количество пострадавших увеличилось, еще 41 человек — в больнице
Сотни поврежденных домов, школы: последствия атаки дронов на Хмельницкую область
Могут разгоняться до 70 км/ч: что известно о БМП CV90, которые Украина получила от Швеции
Загадочная гибель двух 12-летних девочек в Киеве. Дети выпали из многоэтажки
Мир
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Турция работает над возобновлением зернового соглашения. Переговоры могут пройти в Стамбуле

Турция работает над возобновлением зернового соглашения. Переговоры могут пройти в Стамбуле
Фото: Факти ICTV

Переговоры по поводу новых предложений по возобновлению Черноморской зерновой инициативы могут пройти в Стамбуле.

Об этом сообщает турецкое издание Sabah.

Отмечается, что Турция продолжает пытаться возродить зерновое соглашение, которое доказало свою эффективность транспортировкой на мировые рынки почти 33 млн тонн зерна.

Как отмечает издание, мировые лидеры считают, что единственным человеком, который может решить проблему с помощью лидерской дипломатии, является президент Реджеп Эрдоган.

– Встреча Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным в конце этого месяца имеет мировое значение. Поскольку Россия приостановила действие соглашения, цены на зерно в менее развитых странах выросли на 15%, а война между Россией и Украиной начала углубляться, – говорится в сообщении.

В течение месяца после прекращения зерновой инициативы в результате бомбардировок было повреждено 220 тысяч тонн зерна, которых было достаточно, чтобы прокормить 810 тысяч человек в течение года.

Отмечается, что технические переговоры между Москвой и Киевом по активации зернового коридора могут состояться в Стамбуле.

Из 33 миллионов тонн зерна, которые Украина экспортировала на мировые рынки за время действия инициативы, 40% ушли в Европу, тогда как 12% в Африку и 5% на Ближний Восток.

Журналисты сообщают, что есть предложения по более справедливому распределению зерна, проходящего через коридор, и предоставлению приоритета бедным странам.

Турция желает, чтобы проблемы были решены и соглашение было продлено на более длительный срок.

Читайте также
Нам по барабану, откуда выходила Россия. Данилов заявил, что Украина и в дальнейшем будет поставлять зерно миру
Олексій Данілов

Война в Украине, Російська агресія, Росія, Туреччина, Черноморская зерновая инициатива
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Rheinmetall до конца августа начнет обслуживание танков в Украине
Leopard
Российская станция Луна-25 разбилась о Луну. Роскосмос проводит проверку
земля, місяць , космос
В Черном море РФ держит один ракетоноситель с четырьмя Калибрами
ЧФ РФ
Истребитель F-16 уже был в Украине: в Воздушных силах рассказали подробности
F-16
На крышах стояли снайперы, раздавались выстрелы. В Мариуполе между россиянами и кадыровцами произошла перестрелка
Турция работает над возобновлением зернового соглашения. Переговоры могут пройти в Стамбуле
Игры
Видео
Достижения есть каждый день: как украинские минометчики уничтожают врага на Востоке

Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.

Владислав Круглов
Черноморские игры 2023: чем запомнился фестиваль в Киеве и кто победил
Чорноморські Ігри 2023
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (18.08.2023)
Турция работает над возобновлением зернового соглашения. Переговоры могут пройти в Стамбуле
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (18.08.2023)
Турция работает над возобновлением зернового соглашения. Переговоры могут пройти в Стамбуле
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (18.08.2023)
Турция работает над возобновлением зернового соглашения. Переговоры могут пройти в Стамбуле
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь