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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Туреччина працює над поновленням зернової угоди. Переговори можуть пройти у Стамбулі

Туреччина працює над поновленням зернової угоди. Переговори можуть пройти у Стамбулі
Фото: Факти ICTV

Перемовини з приводу нових пропозицій щодо поновлення Чорноморської зернової ініціативи можуть пройти у Стамбулі.

Про це повідомляє турецьке видання Sabah.

Зазначається, що Туреччина продовжує намагатися відродити зернову угоду, яка довела свою ефективність транспортуванням на світові ринки майже 33 млн тонн зерна.

Як зазначає видання, світові лідери вважають, що єдиною людиною, яка може розв’язати проблему за допомогою лідерської дипломатії, є президент Реджеп Ердоган. 

– Зустріч Ердогана з російським лідером Володимиром Путіним наприкінці цього місяця має світове значення. Оскільки Росія призупинила дію угоди, ціни на зерно в менш розвинених країнах зросли на 15%, а війна між Росією та Україною почала поглиблюватися, – йдеться у повідомленні.  

Протягом місяця після припинення зернової ініціативи в результаті бомбардувань було пошкоджено 220 тисяч тонн зерна, яких було достатньо, щоб прогодувати 810 тисяч людей протягом року.

Зазначається, що технічні переговори між Москвою та Києвом щодо активації зернового коридору можуть відбутися в Стамбулі. 

З 33 мільйонів тонн зерна, які Україна експортувала на світові ринки за час дії ініціативи, 40% пішли в Європу, тоді як 12% в Африку і 5% на Близький Схід. 

Журналісти повідомляють, що є пропозиції щодо більш справедливого розподілу зерна, що проходить через коридор, і надання пріоритету бідним країнам. 

Туреччина бажає, щоб проблеми були вирішені й угода була продовжена на більш тривалий термін.

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Війна в Україні, Російська агресія, Росія, Туреччина, Чорноморська зернова ініціатива
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