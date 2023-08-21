Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Атака РФ на Чернігів. Кількість постраждалих зросла, п’ять людей — в тяжкому стані
Сотні пошкоджених будинків, школи: наслідки атаки дронів на Хмельниччину
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна отримала від Швеції
Терміново
У Києві в районі кільцевої дороги пролунали вибухи: в МВС розповіли, що сталося
Коли чекати на послаблення спеки в Україні: синоптики назвали дату
Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Відсутність Путіна на саміті БРІКС свідчить про ізоляцію РФ – CNN

Відсутність Путіна на саміті БРІКС свідчить про ізоляцію РФ – CNN
Фото: Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін не приїхав на саміт БРІКС у Південній Африці. Це свідчить про ізоляцію Росії і звуження горизонтів Путіна.

Про це повідомляє CNN.

– Колись президент Росії Володимир Путін був людиною, з якою можна було зустрітися… Але людина, яка розв’язала катастрофічну війну, тепер має вкрай обмежені можливості для пересування, – вказує видання.

Журналісти зазначають, що попри хороші стосунки із Китаєм, Центральною Азією, Іраном та Білоруссю, горизонти Путіна звужуються. Також раніше він заявив, що вважає свою участь у БРІКС менш важливою, ніж його теперішня присутність у РФ.

– Відсутність Путіна на зустрічі БРІКС красномовно говорить про ізоляцію Росії, – йдеться у матеріалі.

Очікується, що на саміті будуть присутні лідери інших країн-членів економічного блоку БРІКС: президент Південної Африки Сірілл Рамафоса, лідер Китаю Сі Цзіньпін, президент Бразилії Луїс Лула да Сілва і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Раніше російський диктатор Володимир Путін скликав нараду щодо посилення валютного контролю після того, як ріст ставки на 3,5 відсоткових пункта не зміг зупинити падіння рубля.

Читайте також
Захід не планує скидати режим Путіна – Шольц
Олаф Шольц

Джерело: CNN
Володимир Путін, Росія, Саміт
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Захід не планує скидати режим Путіна – Шольц
Олаф Шольц
Лише в обмін на Бєлгород: Зеленський про поступки для вступу в НАТО
Володимир Зеленський
З’явилися фото, як на аеродромі Сольці горить Ту-22М3, що бомбив Україну
Відсутність Путіна на саміті БРІКС свідчить про ізоляцію РФ – CNN
Ми це не обговорювали: Зеленський про застосування F-16 на території РФ
Володимир Зеленський
Свободу Україні! У фіналі ЧС з футболу серед жінок на поле вибіг вболівальник
Відсутність Путіна на саміті БРІКС свідчить про ізоляцію РФ – CNN
Ігри
Відео
Здобутки є щодня: як українські мінометники нищать ворога на Сході

Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.

Владислав Круглов
Використовувати можуть навіть діти: в Україні винайшли унікальну лего-цеглу
Відсутність Путіна на саміті БРІКС свідчить про ізоляцію РФ – CNN
Пройшли шлях Анни Франк: історії українських дітей з окупації показують в Нідерландах
Відсутність Путіна на саміті БРІКС свідчить про ізоляцію РФ – CNN
Чорноморські ігри 2023: чим запам’ятався фестиваль у Києві та хто переміг
Чорноморські Ігри 2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (18.08.2023)
Відсутність Путіна на саміті БРІКС свідчить про ізоляцію РФ – CNN
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь