Російський диктатор Володимир Путін не приїхав на саміт БРІКС у Південній Африці. Це свідчить про ізоляцію Росії і звуження горизонтів Путіна.

Про це повідомляє CNN.

– Колись президент Росії Володимир Путін був людиною, з якою можна було зустрітися… Але людина, яка розв’язала катастрофічну війну, тепер має вкрай обмежені можливості для пересування, – вказує видання.

Журналісти зазначають, що попри хороші стосунки із Китаєм, Центральною Азією, Іраном та Білоруссю, горизонти Путіна звужуються. Також раніше він заявив, що вважає свою участь у БРІКС менш важливою, ніж його теперішня присутність у РФ.

– Відсутність Путіна на зустрічі БРІКС красномовно говорить про ізоляцію Росії, – йдеться у матеріалі.

Очікується, що на саміті будуть присутні лідери інших країн-членів економічного блоку БРІКС: президент Південної Африки Сірілл Рамафоса, лідер Китаю Сі Цзіньпін, президент Бразилії Луїс Лула да Сілва і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Раніше російський диктатор Володимир Путін скликав нараду щодо посилення валютного контролю після того, як ріст ставки на 3,5 відсоткових пункта не зміг зупинити падіння рубля.

Джерело : CNN

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.