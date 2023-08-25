Трамп сдался в тюрьму в Атланте, но вышел под залог в $200 тысяч — CNN

Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в тюрьму округа Фултон в Атланте, чтобы сдаться и предстать перед судом по более чем десятку обвинений, связанных с попытками отменить результаты выборов в штате Джорджия в 2020 года.

Как сообщает телеканал CNN, это уже четвертый случай в этом году, когда Трампу предъявляют уголовные обвинения.

Большинство обвиняемых по делу о вмешательстве в выборы уже сдались в тюрьму для прохождения процедуры регистрации. Но Трамп и его адвокаты договорились о залоге в размере 200 тыс. долларов и другие условия освобождения, в том числе не использовать социальные сети для нападок на обвиняемых и свидетелей по делу.

По данным Управления шерифа округа Фултон, как только обвиняемый попадает в тюрьму и его берут под стражу, он формально находится под арестом. На обвиняемых не надевают наручники. По словам шерифа округа Фултон Патрика Лабата, у них должны быть сняты отпечатки пальцев и сделан фоторобот.

Обычно задержанных тщательно обыскивает сотрудник тюрьмы. Однако в прошлом некоторые известные обвиняемые, которые добровольно сдавались, не подвергались такому тщательному досмотру. Обвиняемые проходят медицинское освидетельствование и досудебную консультацию, чтобы определить, могут ли они выйти под подписку о невыезде.

Бывший президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами после того, как в четверг был арестован и отпущен под залог из тюрьмы округа Фултон.

После того как Трампа выпустили из тюрьмы под залог, он выступил перед журналистами. Бывший президент заявил, что не сделал ничего плохого, а уголовное дело против него назвал пародией на правосудие.

Как сообщает CNN, Дональд Трамп пробыл в тюрьме около 20 минут, его зарегистрировали под номером P01135809. После этого Трамп поехал в международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте.

Сейчас в целом 12 обвиняемых, включая Трампа, сдались правосудию. Трамп и 10 соучастников вышли под залог. Один обвиняемый, Гаррисон Флойд, все еще находится под стражей.

Остальные семь соучастников имеют время до полудня по восточному времени в пятницу, чтобы явиться с повинной.

Источник : CNN

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