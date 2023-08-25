Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Погиб вместе с Пригожиным: кем был Дмитрий Уткин, который руководил наемниками ЧВК Вагнера
В России разбился частный самолет: есть погибшие
В Винницкой области в ДТП погибли 12 человек, среди них шестеро детей
Срочно
В Кривом Роге прогремел взрыв: в нескольких районах пропал свет, есть пострадавший
Звучал гимн Украины: хакеры взломали видеокамеры со звуком в России
Мир
Марта Бондаренко, редактор ленты

Трамп сдался в тюрьму в Атланте, но вышел под залог в $200 тысяч — CNN

Трамп сдался в тюрьму в Атланте, но вышел под залог в $200 тысяч — CNN
Фото: Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в тюрьму округа Фултон в Атланте, чтобы сдаться и предстать перед судом по более чем десятку обвинений, связанных с попытками отменить результаты выборов в штате Джорджия в 2020 года.

Как сообщает телеканал CNN, это уже четвертый случай в этом году, когда Трампу предъявляют уголовные обвинения.

Большинство обвиняемых по делу о вмешательстве в выборы уже сдались в тюрьму для прохождения процедуры регистрации. Но Трамп и его адвокаты договорились о залоге в размере 200 тыс. долларов и другие условия освобождения, в том числе не использовать социальные сети для нападок на обвиняемых и свидетелей по делу.

По данным Управления шерифа округа Фултон, как только обвиняемый попадает в тюрьму и его берут под стражу, он формально находится под арестом. На обвиняемых не надевают наручники. По словам шерифа округа Фултон Патрика Лабата, у них должны быть сняты отпечатки пальцев и сделан фоторобот.

Читайте также
Ассоциируется с должностью президента. Как республиканцы подпитывают маскулинный образ Трампа
Трамп сдался в тюрьму в Атланте, но вышел под залог в $200 тысяч — CNN

Обычно задержанных тщательно обыскивает сотрудник тюрьмы. Однако в прошлом некоторые известные обвиняемые, которые добровольно сдавались, не подвергались такому тщательному досмотру. Обвиняемые проходят медицинское освидетельствование и досудебную консультацию, чтобы определить, могут ли они выйти под подписку о невыезде.

Бывший президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами после того, как в четверг был арестован и отпущен под залог из тюрьмы округа Фултон.

После того как Трампа выпустили из тюрьмы под залог, он выступил перед журналистами. Бывший президент заявил, что не сделал ничего плохого, а уголовное дело против него назвал пародией на правосудие.

Как сообщает CNN, Дональд Трамп пробыл в тюрьме около 20 минут, его зарегистрировали под номером P01135809. После этого Трамп поехал в международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте.

Читайте также
Я бы сказал Зеленскому “хватит”: Трамп объяснил, как хочет остановить войну в Украине
Трамп сдался в тюрьму в Атланте, но вышел под залог в $200 тысяч — CNN

Сейчас в целом 12 обвиняемых, включая Трампа, сдались правосудию. Трамп и 10 соучастников вышли под залог. Один обвиняемый, Гаррисон Флойд, все еще находится под стражей.

Остальные семь соучастников имеют время до полудня по восточному времени в пятницу, чтобы явиться с повинной.

Источник: CNN
Тюрьма, Выборы в США, Дональд Трамп
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Выборы в США: республиканцы не нашли общего языка по поддержке Украины во время дебатов
Трамп сдался в тюрьму в Атланте, но вышел под залог в $200 тысяч — CNN
Существуют риски: Зеленский считает, что выборы в США окажут влияние на поддержку Украины
Трамп сдался в тюрьму в Атланте, но вышел под залог в $200 тысяч — CNN
Трампу выдвинули уголовные обвинения: он должен сдаться властям Джорджии до 25 августа
Трамп сдался в тюрьму в Атланте, но вышел под залог в $200 тысяч — CNN
Игры
Видео
Бойцы, воюющие в Луганской области, дали советы тем, кто решил пойти на фронт

Опытные бойцы одного из подразделения ВСУ, которые только что вышли из Серебрянского лесничества в Луганской области, дали советы тем, кто только готовится к фронту.

Оксана Михайлова
Подготовка к отопительному сезону 2024 года: Нафтогаз обновил газораспределительные сети
Трамп сдался в тюрьму в Атланте, но вышел под залог в $200 тысяч — CNN
С ПТРК Milan в 2 км: бригада быстрого реагирования Рубеж показала, как отбивает вражеское нашествие
Трамп сдался в тюрьму в Атланте, но вышел под залог в $200 тысяч — CNN
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (24.08.2023)
Трамп сдался в тюрьму в Атланте, но вышел под залог в $200 тысяч — CNN
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (24.08.2023)
Трамп сдался в тюрьму в Атланте, но вышел под залог в $200 тысяч — CNN
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь