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Из-за визитов в ЕС. Правящая партия Грузии инициирует процедуру импичмента президента

Саломе Зурабішвілі

Правящая партия Грузии Грузинская мечта запускает процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили из-за ее визитов в Европу, несогласованных с правительством.

Об этом заявил лидер партии Ираклий Кобахидзе, сообщает Эхо Кавказа.

Указано, для импичмента президента необходимы голоса 100 депутатов парламента. У правящей партии нет такого ресурса.

— Для завершения импичмента необходима поддержка 100 депутатов, поэтому без голосов радикальной оппозиции у него нет перспектив. Несмотря на это, на заседании политсовета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента президента Грузии, — сказал Кобахидзе.

Лидер Грузинской мечты назвал такое решение “ответственностью перед Конституцией”.

— Игнорирование вопиющих нарушений Конституции подрывает верховенство закона и демократическую конституционную систему, чего мы не можем допустить, — добавил он.

Кобахидзе утверждает, что визиты президента являются “контрпродуктивными” и могут помешать получению Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС.

Согласно конституции Грузии, президент страны осуществляет представительские полномочия во внешних отношениях с согласия правительства.

Ранее Европа поддержала Грузию в 15-ю годовщину вторжения РФ.

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Фото: пресслужба президента Грузии

Импичмент, Грузия, Саломе Зурабишвили
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