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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Через візити до ЄС. Правляча партія Грузії ініціює процедуру імпічменту президентки

Саломе Зурабішвілі

Правляча партія Грузії Грузинська мрія запускає процедуру імпічменту президентки Саломе Зурабішвілі через її візити до Європи, неузгоджені з урядом.

Про це заявив лідер партії Іраклій Кобахідзе, повідомляє Ехо Кавказу.

Зазначено, для імпічменту президента необхідні голоси 100 депутатів парламенту. У правлячої партії немає такого ресурсу.

– Для завершення імпічменту необхідна підтримка 100 депутатів, тож без голосів радикальної опозиції у нього немає перспектив. Попри це, на засіданні політради партії ми ухвалили рішення ініціювати процедуру імпічменту президента Грузії, – сказав Кобахідзе.

Лідер Грузинської мрії назвав таке рішення “відповідальністю перед Конституцією”.

– Ігнорування кричущих порушень Конституції підриває верховенство закону і демократичну конституційну систему, чого ми не можемо допустити, – додав він.

Кобахідзе стверджує, що візити президента є “контрпродуктивними” і можуть перешкодити отриманню Грузією статусу кандидата на вступ до ЄС.

Згідно з конституцією Грузії, президент країни здійснює представницькі повноваження у зовнішніх відносинах за згодою уряду.

Раніше Європа підтримала Грузію у 15-ту річницю вторгнення РФ.

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Фото: пресслужба президента Грузії

Імпічмент, Грузія, Саломе Зурабішвілі
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