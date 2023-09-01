Через візити до ЄС. Правляча партія Грузії ініціює процедуру імпічменту президентки

Правляча партія Грузії Грузинська мрія запускає процедуру імпічменту президентки Саломе Зурабішвілі через її візити до Європи, неузгоджені з урядом.

Про це заявив лідер партії Іраклій Кобахідзе, повідомляє Ехо Кавказу.

Зазначено, для імпічменту президента необхідні голоси 100 депутатів парламенту. У правлячої партії немає такого ресурсу.

– Для завершення імпічменту необхідна підтримка 100 депутатів, тож без голосів радикальної опозиції у нього немає перспектив. Попри це, на засіданні політради партії ми ухвалили рішення ініціювати процедуру імпічменту президента Грузії, – сказав Кобахідзе.

Лідер Грузинської мрії назвав таке рішення “відповідальністю перед Конституцією”.

– Ігнорування кричущих порушень Конституції підриває верховенство закону і демократичну конституційну систему, чого ми не можемо допустити, – додав він.

Кобахідзе стверджує, що візити президента є “контрпродуктивними” і можуть перешкодити отриманню Грузією статусу кандидата на вступ до ЄС.

Згідно з конституцією Грузії, президент країни здійснює представницькі повноваження у зовнішніх відносинах за згодою уряду.

Раніше Європа підтримала Грузію у 15-ту річницю вторгнення РФ.

Фото: пресслужба президента Грузії

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