Мы должны прекратить цикл российской агрессии. Европа поддержала Грузию в 15-ю годовщину вторжения РФ

В 15-ю годовщину вторжения России в Грузию ряд стран выступили с заявлениями в поддержку Тбилиси.

— Украина рядом с грузинским народом и подчеркивает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах международно признанных границ, — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

15 years ago #Russia invaded #Georgia. ????????regions, Abkhazia and Tskhinvali region/South Ossetia, remain occupied by ????????troops. #Ukraine stands with Georgian people and reiterates its support for sovereignty and territorial integrity of ???????? within internationally recognized borders. — MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) August 7, 2023

Президент Евросовета Шарль Мишель заверил, что поддержка ЕС суверенитета и территориальной целостности Грузии остается неизменной даже через 15 лет после оккупации грузинской территории.

— Мы поддерживаем храбрый народ Грузии, который выбрал проевропейский путь и курс на НАТО, — написал он.

It’s been 15 years since Russia’s invasion of #Georgia. 15 years later, the EU’s support to ????????’s territorial integrity and sovereignty remains steadfast. We stand with the courageous people of Georgia who have chosen a pro-EU and pro-NATO path. — Charles Michel (@CharlesMichel) August 7, 2023

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа осудил действия РФ и призвал ее вывести войска как из Украины, так и из Грузии.

Lithuania condemns Russia’s occupation of Georgia’s territory 15 years ago. We have always supported ????????sovereignty&territorial integrity. Today,???????? is defending its freedom from the same aggressor. We call on Russia to withdraw its forces from territories of Georgia and Ukraine. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 7, 2023

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила, что зверства и нарушения международного права продолжаются.

— Мы должны прекратить цикл российской агрессии. Эстония продолжает поддерживать территориальную целостность Грузии, — подчеркнула она.

15 years ago today, #Russia started its aggression against #Georgia. 20% of Georgian territory remains occupied. Atrocities and violation of international law continue. We must end Russia’s cycle of aggression. Estonia continues to support Georgia’s territorial integrity. — Kaja Kallas (@kajakallas) August 7, 2023

15 лет назад войска РФ вошли на территорию Грузии. По результатам войны Тбилиси потерял контроль над Абхазией и Южной Осетией.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.