В Тель-Авиве вспыхнули масштабные протесты беженцев из Эритреи: более 150 раненых

На юге Тель-Авива в субботу, 2 сентября, вспыхнули масштабные протесты беженцев из Эритреи, которые сопровождались кровавыми погромами и столкновениями. Конфликт возник во время митинга между противниками и сторонниками правительства Эритреи, а также израильскими полицейскими, которые пытались остановить беспорядки.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Протесты начались на севере Тель-Авива и в течение субботы 2 сентября распространились на южные районы города. Эритрейцы кричали, размахивали палками и бросали камни в знак протеста против своего правительства и культурного мероприятия, которое оно проводило в городе.

Посольство Эритреи предложило провести митинг на улице Яд Харуцим, куда пришли митингующие. Однако они учинили беспорядки, серьезно повредили здание диппредставительства и подожгли его. Полиция была вынуждена применить светошумовые гранаты против агрессивных митингующих.

После этого эритрейцы начали совершать акты вандализма и насилия на улицах израильской столицы.

זירת קרב בדרום תל אביב. העימותים התחדשו עם זריקת מקלות, בקבוקים ואבנים, בין הצדדים ועל רכבים שנקלעו למקום תיעוד: יותם רונן pic.twitter.com/4drKQjmkOZ — אורי סלע Uri Sela (@uri_sela) September 2, 2023

Согласно последним данным, в результате столкновений были ранены по меньшей мере 160 человек, восемь из которых находятся в тяжелом состоянии, 13 — в состоянии средней тяжести, а 93 – получили легкие травмы. Также пострадали около 50 израильских полицейских. Большинство из них получили синяки и другие травмы из-за бросания камней The Jerusalem Post.

צומת כרכור מעוז הדמוקרטיה — התחלנו.

כולנו נגד ממשלה, ממשלה של עבריינים תומכי טרור שהורסת לנו את המדינה. pic.twitter.com/T1tdQzK1iv — אבשלום זהר סל اڤشَلوم زوهَر سال (@avshazs) September 2, 2023

Кроме того, в одном из районов полиция Израиля вынужденно применила огонь на поражение против людей, поскольку правоохранители опасались за свою жизнь. Это был первый случай применения оружия в Израиле против протестующих со времен массовых беспорядков в арабской общине в октябре 2000 года.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже заявил о намерении депортировать эритрейских протестующих, которые напали на полицию во время столкновений в Тель-Авиве.

המשטרה משתמשת בכמות רבה של רימוני הלם, גז ושימוש נרחב באלות. באוויר גם ריח של בואש. הם מנסים לדחוק את המפגינים שחלק מהם הגיעו מחוץ לתל אביב, מחוץ לשכונה pic.twitter.com/awknr2Gycs — Bar Peleg (@bar_peleg) September 2, 2023

Причины протестов эритрейских беженцев в Израиле

Эритрейцы составляют большинство из более 30 тыс. африканских искателей убежища в Израиле. Люди жалуются на отказ израильского правительства предоставлять им статус беженца. Хотя мигранты-сторонники правительства Эритреи и не находятся под угрозой преследования и теоретически не могут претендовать на статус беженца согласно рекомендациям ООН. В то же время, израильские власти не разделяют беженцев на искателей убежища на основе их политической принадлежности.

Неделю назад швейцарская газета St. Galler Tagblatt сообщила, что митингующие также жалуются на давление со стороны посольства Эритреи в Израиле. По их словам, правительство африканской страны засылает шпионов под видом беженцев, которые следят за мигрантами и вымогают у людей деньги.

Издание сообщило о многочисленных историях сбежавших из страны людей, которых выслеживали и угрожали вернуть “долги” или “налоги”, которые они накопили на родине.

Эритрею часто называют “Северной Кореей Африки” за ее драконовский и тоталитарный режим. Страной правит президент Исайяс Афеверки с начала 1990-х годов, когда она получила независимость от Эфиопии. Афеворк посадил в тюрьму и убил многих своих политических оппонентов.

Кроме того, в стране обязательный призыв в армию. Служить обязаны все граждане – и мужчины, и женщины. Призыв в армию является бессрочным. Он может быть военным или гражданским, но единственным выходом для женщин, которые выходят замуж и рожают детей, является болезнь, инвалидность и “хорошие связи”, которые также могут быть основанием для освобождения от призыва. ООН сравнивает эту систему с принудительным трудом или рабством.

Страна на Африканском Роге имеет один из худших в мире показателей соблюдения прав человека, а искатели убежища опасаются смерти, если им придется вернуться.

В Израиле они сталкиваются с неопределенным будущим, поскольку государство предпринимает попытки усложнить их жизнь и депортировать. Многие члены жесткого правительства и его сторонников называют их “инфильтрантами”, которые находятся в Израиле как экономические мигранты.

Напомним, в январе текущего года в Израиле начались массовые протесты, когда власти объявили о плане пересмотра судебной системы. После протестов в марте стало известно, что принятие судебной реформы отсрочили до конца июля.

Однако 24 июля парламент Израиля (Кнессет) одобрил судебную реформу. Законопроект ограничит возможности судей отменять решения и назначения правительства. Масштабные протесты в стране возобновились.

Фото: Israel Police

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