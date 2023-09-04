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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Очередная новация в РФ: вражеские Ту-95 защищают от атак дронов автомобильными шинами

Очередная новация в РФ: вражеские Ту-95 защищают от атак дронов автомобильными шинами

Российские захватчики на аэродроме Энгельс в Саратовской области защищают турбовинтовые стратегические бомбардировщики Ту-95 автомобильными шинами.

Об этом сообщил Милитарный портал со ссылкой на данные блогера Tatarigami_UA в социальной сети Twitter.

Блогер опубликовал два спутниковых снимка стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые накрыты автомобильными шинами.

— Приготовьтесь, потому что россияне в очередной раз продемонстрировали беспрецедентную инновацию. Перед вами спутниковый снимок стратегического бомбардировщика Ту-95, накрытого автомобильными шинами. По их словам, это должно защитить стратегические бомбардировщики от беспилотников, — написал он в посте.

Милитарный отмечает, что вероятнее всего, таким образом россияне хотят защитить самолеты от атак украинских дронов-камикадзе.

Судя по спутниковым снимкам, россияне обкладывают шинами крыло и центральную часть самолета. Впрочем, неизвестно, будет ли такая защита эффективной, учитывая легковоспламеняемость шин и сложность их тушения.

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Очередная новация в РФ: вражеские Ту-95 защищают от атак дронов автомобильными шинами

Источник: Милитарный

Фото: Tatarigami_UA

Безпілотники, літаки РФ, Росія
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Татьяна Наконечная
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