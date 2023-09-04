Очередная новация в РФ: вражеские Ту-95 защищают от атак дронов автомобильными шинами
Российские захватчики на аэродроме Энгельс в Саратовской области защищают турбовинтовые стратегические бомбардировщики Ту-95 автомобильными шинами.
Об этом сообщил Милитарный портал со ссылкой на данные блогера Tatarigami_UA в социальной сети Twitter.
Блогер опубликовал два спутниковых снимка стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые накрыты автомобильными шинами.
— Приготовьтесь, потому что россияне в очередной раз продемонстрировали беспрецедентную инновацию. Перед вами спутниковый снимок стратегического бомбардировщика Ту-95, накрытого автомобильными шинами. По их словам, это должно защитить стратегические бомбардировщики от беспилотников, — написал он в посте.
Милитарный отмечает, что вероятнее всего, таким образом россияне хотят защитить самолеты от атак украинских дронов-камикадзе.
This doesn’t seem to be just a single occurrence. In this satellite imagery, it seems the russians are still in the process of fitting tires onto the bomber – a fresh, budget-friendly version of ERA substitute for the russian air force? pic.twitter.com/WUyTFfWlw1
— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) September 3, 2023
Судя по спутниковым снимкам, россияне обкладывают шинами крыло и центральную часть самолета. Впрочем, неизвестно, будет ли такая защита эффективной, учитывая легковоспламеняемость шин и сложность их тушения.
Источник: Милитарный
Фото: Tatarigami_UA
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